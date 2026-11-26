Один із найбільших у світі сервісів для зберігання паролів 1Password зазнав хакерської атаки, внаслідок якої зловмисники отримали доступ до частини персональних даних клієнтів. Про це повідомила компанія 1Password, пише УНН.

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Компанія виявила кіберінцидент 19 листопада. Хакер отримав доступ до корпоративного облікового запису одного зі співробітників на платформі GitHub, після чого впровадив шкідливий код у внутрішні сервіси компанії.

Унаслідок злому зловмисник викрав частину інформації про клієнтів, зокрема їхні імена та адреси електронної пошти, які використовують для входу в облікові записи.

Чи отримали хакери доступ до паролів користувачів

У компанії наголосили, що кібератака не зачепила сховища паролів клієнтів та інші секретні дані, які користувачі зберігають у сервісі.

Водночас у 1Password не уточнили, скількох саме користувачів торкнувся витік персональної інформації.

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