Джаред Кушнер високо оцінив політичні здібності російського диктатора володимира путіна, назвавши його гросмейстером політики та історичною постаттю. Про це він заявив в інтерв'ю, пише УНН.

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За словами Кушнера, очільник кремля завжди добре підготовлений до переговорів, має чітке бачення позиції росії та глибоко розбирається в питаннях, які обговорюють під час зустрічей.

Президент путін – дуже організована людина. Людям може подобатися те, що він робить, а може не подобатися, але він, безумовно, гросмейстер політики. Він історична постать – заявив Кушнер.

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Він також відзначив вдумливість російського диктатора та його манеру вести переговори. Зокрема, Кушнер звернув увагу на те, що путін робить багато нотаток під час розмов.

Він завжди дуже добре підготовлений. Він дуже вдумливий. Коли ми розмовляємо, він робить багато нотаток. Цілком очевидно, що він дуже глибоко розбирається в обговорюваних питаннях. У нього є щодо них досить чіткі погляди – додав Кушнер.

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