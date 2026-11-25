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Минуло чотири роки відтоді, як NASA навмисно спрямувало космічний апарат в астероїд Діморфос (діаметром близько 160 метрів), щоб змінити його траєкторію. Тепер науковці готуються оприлюднити перші знімки наслідків цього зіткнення, зроблені з близької відстані, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Видання зауважує, що ці зображення, отримані апаратом Hera Європейського космічного агентства (ЄКА), мають допомогти краще зрозуміти, що саме сталося з астероїдом, а також сприяти розробці ефективніших місій для відхилення потенційно небезпечних космічних тіл у майбутньому.

Доктор Іен Віттакер, старший викладач фізики в Університеті Ноттінгем Трент, зазначає: "Ми знаємо, що орбітальна швидкість астероїда змінилася, а від удару відкололися уламки, проте важко визначити, де саме частини космічного апарата, а де — речовина самого астероїда. Нові знімки дозволять побачити, чи залишилися на поверхні якісь фрагменти апарата місії DART, чи те, що відкололося — це переважно уламки самого астероїда".

Метою місії NASA DART (Double Asteroid Redirection Test — "Випробування з перенаправлення подвійного астероїда") було тестування системи планетарного захисту. Вона покликана врятувати людство від долі динозаврів, якщо Землі загрожуватиме зіткнення з астероїдом або кометою.

Хоча ні Діморфос, ні більший астероїд, навколо якого він обертається — Дідім, — не становили реальної загрози, їхній рух дав науковцям чудову можливість перевірити, чи спрацює стратегія зміни траєкторії астероїда шляхом зіткнення.

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26 вересня 2022 року космічний апарат DART масою близько пів тонни врізався в Діморфос на швидкості понад 21 000 км/год (13 000 миль/год), викинувши в космос величезну хмару кам’янистих уламків.

Спостереження за допомогою наземних телескопів показали, що місія пройшла успішно: час, необхідний Діморфосу для повного оберту навколо Дідіма, скоротився приблизно на 33 хвилини. Перед зіткненням представники NASA заявляли, що зміна [орбітального періоду] на 73 секунди або більше вважатиметься успіхом.

Однак питання про те, який обсяг речовини астероїда було зміщено і як саме він відреагував на зіткнення, залишалися відкритими.

Щоб дослідити це, 7 жовтня 2024 року Європейське космічне агентство (ESA) запустило місію Hera. Після дворічної подорожі космічний апарат, розміром з автомобіль, цього місяця дістався до пари астероїдів і тепер проводить їхнє обстеження з відстані 25–30 км (15–18 миль).

Комп’ютерне моделювання, результати якого були опубліковані у 2024 році, припускає, що замість утворення великого кратера апарат DART міг змінити форму всього астероїда.

Віттакер зазначив, що вчені ретельно вивчатимуть отримані зображення в пошуках ознак таких змін, а прилади на борту Hera дозволять оцінити висоту об’єктів на поверхні.

"Початковий вигляд Діморфоса характеризувався поєднанням гладких ділянок, екваторіального гребеня та утворень, схожих на валуни. Аналіз того, чи збереглися ці особливості, допоможе зрозуміти, що саме сталося", — сказав він.

Протягом наступних місяців Hera поступово наближатиметься до астероїдів і випустить два супутники розміром із коробку для взуття; один із них використовуватиме радар, щоб зазирнути всередину Діморфоса.

Кінцева мета цих досліджень — перетворити відхилення астероїдів з успішного разового експерименту на надійний інструмент планетарного захисту.

"Сама ідея зміни траєкторії астероїда не така проста, як здається на перший погляд", — зауважив Віттакер. Хоча імпульс, переданий астероїду під час зіткнення з космічним апаратом, має змінити його рух, багато залежить від того, як саме астероїд реагує на удар — зокрема, яка кількість речовини викидається в космічний простір.

"Ці зображення допоможуть зрозуміти, що залишилося після зіткнення, і дозволять у майбутньому виконувати точніші розрахунки", — додав Віттакер.