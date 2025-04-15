Європейське космічне агентство

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19624 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134799 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126979 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125440 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127933 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192571 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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ESA показало Великий Бар'єрний риф з космосу

Космічна місія Sentinel-2 зафіксувала частину Великого Бар'єрного рифу у берегів Австралії. Риф, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знаходиться під загрозою через зміни клімату.

Новини Світу • 13 квітня, 00:25 • 5528 перегляди
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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Для ефективної протидії ворогу, всім родам військ конче потрібні космічні дані. Україні необхідна співпраця з ЄКА для розгортання власних Космічних сил.

Війна • 12 квітня, 06:00 • 173064 перегляди

Європейське космічне агентство зафіксувало пробудження великої чорної діри

ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.

Новини Світу • 11 квітня, 16:25 • 12366 перегляди

Прогнозуються сміттєпад і лаги: орбіта Землі переповнена уламками відпрацьованої техніки

Кількість космічного сміття на орбіті Землі стрімко зростає, що може призвести до руйнування супутників та унеможливлення використання певних орбіт. Потрібне активне очищення космічного простору.

Технології • 9 квітня, 08:27 • 8304 перегляди

За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця

Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.

Новини Світу • 13 березня, 16:54 • 16403 перегляди

"Яка брехня": астронавт відповів на заяву Маска, що Байден навмисне покинув екіпаж Starliner на МКС

Ілон Маск звинуватив Байдена у навмисному залишенні астронавтів на МКС з політичних причин. Данський астронавт Могенсен спростував заяви Маска, нагадавши про існуючий план повернення екіпажу місією Crew-9.

Новини Світу • 21 лютого, 10:19 • 24538 перегляди

Прямуючи до наймасштабнішої карти Всесвіту: телескоп "Евклід" зафіксував рідкісне кільце Ейнштейна

Космічний телескоп "Евклід" на відстані понад 4 млрд світлових років виявив унікальне явище гравітаційного лінзування.

Технології • 10 лютого, 16:22 • 108121 перегляди

ESA підписало контракт щодо першого європейського місячного модуля Argonaut

Thales Alenia Space очолить консорціум з розробки місячного посадкового модуля Argonaut для ESA. Модуль планують доставити у 2030 році для першої місії ArgoNET, що відбудеться у 2031 році.

Новини Світу • 30 січня, 15:09 • 26378 перегляди

ESA показало нові фото Меркурія з відстані 300 км від поверхні планети

Місія BepiColombo зробила серію нових знімків Меркурія під час шостого прольоту над планетою. Космічний корабель, запущений у 2018 році, має приземлитися на Меркурій у 2026 році для детального дослідження.

Новини Світу • 9 січня, 23:14 • 29966 перегляди

На село в Кенії впало пів тонни космічного сміття

У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.

Новини Світу • 3 січня, 05:12 • 44079 перегляди

Супутник зафіксував величезну пляму мазуту в Керченській протоці після аварії танкера

Європейський супутник Sentinel-1A виявив пляму мазуту площею 2,4 кв. км в Керченській протоці після затонулого танкера "Волгонефть-212". Через зміну напрямку вітру забруднення може досягти берегової лінії.

Кримінал та НП • 18 грудня, 13:27 • 15479 перегляди

ЄС вкладе близько 11 млрд євро в супутникову мережу для конкуренції зі Starlink

ЄС підписав контракти на створення мережі IRIS2 з 290 супутників до 2030 року. Проєкт вартістю €10,6 млрд реалізують через державно-приватне партнерство за участю компаній SES, Eutelsat і Hispasat.

Економіка • 16 грудня, 17:02 • 31954 перегляди

Європейська ракета Vega C успішно повернулася в космос після дворічної перерви

Ракета-носій Vega C успішно вивела супутник Sentinel-1C на орбіту висотою 700 км після дворічної модернізації. Запуск відбувся з космодрому Куру у Французькій Гвіані після встановлення нового французького сопла.

Новини Світу • 6 грудня, 10:57 • 15943 перегляди

Найдосконаліший метеорологічний супутник Європи вже працює: обіцяють швидкі прогнози погоди

Meteosat-12 - перший геостаціонарний супутник третього покоління введено в експлуатацію. Він забезпечить точніші прогнози погоди та зможе відстежувати блискавки в реальному часі протягом наступних 20 років.

Новини Світу • 5 грудня, 12:26 • 16940 перегляди

Телескоп Джеймса Вебба виявив приховані галактики у протокластері Spiderweb

Космічний телескоп Джеймса Вебба подолав перешкоди космічного пилу та знайшов нові галактики в протокластері Spiderweb. Об'єкт знаходиться на відстані 10 млрд світлових років від Землі.

Новини Світу • 4 грудня, 14:39 • 16927 перегляди

"Хелловінська" комета згоріла, летячи до Сонця: з'явилося відео останніх моментів

Комета C/2024 S1 (ATLAS), виявлена у вересні на Гаваях, випарувалася 28 жовтня біля Сонця. Космічний апарат SOHO зафіксував останні моменти комети, яка належить до сімейства Крейца.

Новини Світу • 31 жовтня, 13:55 • 102293 перегляди

Нова анімація дозволяє відчути моторошні звуки перевертання магнітного поля Землі понад 40 000 років назад

ЄКА опублікувало відео, що демонструє деформацію магнітного поля Землі під час Лашампської події 41 000 років тому. Магнітосфера планети ослабла до 5% від нинішньої потужності, дозволивши космічним променям проникнути в атмосферу.

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Розмова з інопланетянами: вчені пропонують відправити ШІ у космос, щоб говорити від землян і "отримувати відповіді"

Астрономи запропонували проєкт зі штучним інтелектом для обміну повідомленнями з позаземним розумом. Ідея полягає у відправленні великої мовної моделі ШІ у космос, щоб вона могла говорити від імені землян.

Технології • 31 липня, 11:57 • 95677 перегляди

До Землі наближається астероїд діаметром понад 340 метрів - NASA

Астероїд Апофіс діаметром 340-375 метрів пройде за 32 000 км від Землі у 2029 році. NASA і ESA планують відправити космічні кораблі для вивчення цієї рідкісної події.

Технології • 23 липня, 13:16 • 14174 перегляди