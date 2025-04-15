Європейське космічне агентство

Космічна місія Sentinel-2 зафіксувала частину Великого Бар'єрного рифу у берегів Австралії. Риф, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знаходиться під загрозою через зміни клімату.
Для ефективної протидії ворогу, всім родам військ конче потрібні космічні дані. Україні необхідна співпраця з ЄКА для розгортання власних Космічних сил.
ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.
Кількість космічного сміття на орбіті Землі стрімко зростає, що може призвести до руйнування супутників та унеможливлення використання певних орбіт. Потрібне активне очищення космічного простору.
Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.
Ілон Маск звинуватив Байдена у навмисному залишенні астронавтів на МКС з політичних причин. Данський астронавт Могенсен спростував заяви Маска, нагадавши про існуючий план повернення екіпажу місією Crew-9.
Космічний телескоп "Евклід" на відстані понад 4 млрд світлових років виявив унікальне явище гравітаційного лінзування.
Thales Alenia Space очолить консорціум з розробки місячного посадкового модуля Argonaut для ESA. Модуль планують доставити у 2030 році для першої місії ArgoNET, що відбудеться у 2031 році.
Місія BepiColombo зробила серію нових знімків Меркурія під час шостого прольоту над планетою. Космічний корабель, запущений у 2018 році, має приземлитися на Меркурій у 2026 році для детального дослідження.
У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.
Європейський супутник Sentinel-1A виявив пляму мазуту площею 2,4 кв. км в Керченській протоці після затонулого танкера "Волгонефть-212". Через зміну напрямку вітру забруднення може досягти берегової лінії.
ЄС підписав контракти на створення мережі IRIS2 з 290 супутників до 2030 року. Проєкт вартістю €10,6 млрд реалізують через державно-приватне партнерство за участю компаній SES, Eutelsat і Hispasat.
Ракета-носій Vega C успішно вивела супутник Sentinel-1C на орбіту висотою 700 км після дворічної модернізації. Запуск відбувся з космодрому Куру у Французькій Гвіані після встановлення нового французького сопла.
Meteosat-12 - перший геостаціонарний супутник третього покоління введено в експлуатацію. Він забезпечить точніші прогнози погоди та зможе відстежувати блискавки в реальному часі протягом наступних 20 років.
Космічний телескоп Джеймса Вебба подолав перешкоди космічного пилу та знайшов нові галактики в протокластері Spiderweb. Об'єкт знаходиться на відстані 10 млрд світлових років від Землі.
Комета C/2024 S1 (ATLAS), виявлена у вересні на Гаваях, випарувалася 28 жовтня біля Сонця. Космічний апарат SOHO зафіксував останні моменти комети, яка належить до сімейства Крейца.
ЄКА опублікувало відео, що демонструє деформацію магнітного поля Землі під час Лашампської події 41 000 років тому. Магнітосфера планети ослабла до 5% від нинішньої потужності, дозволивши космічним променям проникнути в атмосферу.
Астрономи запропонували проєкт зі штучним інтелектом для обміну повідомленнями з позаземним розумом. Ідея полягає у відправленні великої мовної моделі ШІ у космос, щоб вона могла говорити від імені землян.
Астероїд Апофіс діаметром 340-375 метрів пройде за 32 000 км від Землі у 2029 році. NASA і ESA планують відправити космічні кораблі для вивчення цієї рідкісної події.