Європейське космічне агентство

Розмова з інопланетянами: вчені пропонують відправити ШІ у космос, щоб говорити від землян і "отримувати відповіді"

Астрономи запропонували проєкт зі штучним інтелектом для обміну повідомленнями з позаземним розумом. Ідея полягає у відправленні великої мовної моделі ШІ у космос, щоб вона могла говорити від імені землян.