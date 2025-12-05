$42.200.13
4 грудня, 20:25 • 7804 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 12956 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 15666 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 27892 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 24068 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 37673 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21786 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21683 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21889 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30662 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В Інституті вивчення війни оцінюють, що путін намагається приховати свої початкові воєнні цілі, обмежуючи їх Донецькою та Луганською областями. кремль також відмовився від мирної пропозиції США, не розкриваючи деталей.

ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей

російський диктатор володимир путін розпочав своє повномасштабне вторгнення, щоб знищити НАТО та захопити контроль над усією Україною, і його "початкові воєнні вимоги" включають не лише вимоги до України, а й до НАТО та Заходу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на інтерв'ю путіна англомовному виданню India Today, в якому він "намагався хибно представити свої воєнні цілі як географічно обмежені виключно Донецькою та Луганською областями.

Зосередженість путіна ... на Донецькій та Луганській областях суперечиить тому факту, що його повномасштабне вторгнення спочатку мало на меті захопити набагато більше території, ніж просто ці два регіони, включаючи Київ, та повністю контролювати Україну через встановлений кремлем уряд. росії довелося переглянути свою стратегію після невдачі у захопленні Києва, щоб зосередитися на більш обмежених операціях на сході України

- зазначають автори.

Вони вказують, що при цьому путін спробував приховати свою відмову від останньої мирної пропозиції США, заявивши, що в пропозиції США є пункти, з якими росія не може погодитися, але що він не надаватиме більше деталей, щоб "не зірвати" мирний процес Трампа.

"кремль навмисно утримується від публічного обговорення зустрічі 2 грудня, щоб приховати відхилення росією мирної пропозиції США та України, яка не враховувала всі абсолютистські воєнні вимоги росії", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

глава кремля володимир путін назвав майже 5-годинну зустріч з американськими переговірниками у москві "необхідною" і "дуже корисною", заявив, що "росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та "новоросію" - військовим чи іншим шляхом".

путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"04.12.25, 19:18 • 1734 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Луганська область
Інститут вивчення війни
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна