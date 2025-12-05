ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей

російський диктатор володимир путін розпочав своє повномасштабне вторгнення, щоб знищити НАТО та захопити контроль над усією Україною, і його "початкові воєнні вимоги" включають не лише вимоги до України, а й до НАТО та Заходу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на інтерв'ю путіна англомовному виданню India Today, в якому він "намагався хибно представити свої воєнні цілі як географічно обмежені виключно Донецькою та Луганською областями.

Зосередженість путіна ... на Донецькій та Луганській областях суперечиить тому факту, що його повномасштабне вторгнення спочатку мало на меті захопити набагато більше території, ніж просто ці два регіони, включаючи Київ, та повністю контролювати Україну через встановлений кремлем уряд. росії довелося переглянути свою стратегію після невдачі у захопленні Києва, щоб зосередитися на більш обмежених операціях на сході України - зазначають автори.

Вони вказують, що при цьому путін спробував приховати свою відмову від останньої мирної пропозиції США, заявивши, що в пропозиції США є пункти, з якими росія не може погодитися, але що він не надаватиме більше деталей, щоб "не зірвати" мирний процес Трампа.

"кремль навмисно утримується від публічного обговорення зустрічі 2 грудня, щоб приховати відхилення росією мирної пропозиції США та України, яка не враховувала всі абсолютистські воєнні вимоги росії", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

глава кремля володимир путін назвав майже 5-годинну зустріч з американськими переговірниками у москві "необхідною" і "дуже корисною", заявив, що "росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та "новоросію" - військовим чи іншим шляхом".

путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"