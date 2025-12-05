$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 7804 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 12956 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 15666 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 27892 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 24068 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 37673 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21786 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21683 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21889 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30662 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Институте изучения войны оценивают, что Путин пытается скрыть свои первоначальные военные цели, ограничивая их Донецкой и Луганской областями. Кремль также отказался от мирного предложения США, не раскрывая деталей.

ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей

российский диктатор владимир путин начал свое полномасштабное вторжение, чтобы уничтожить НАТО и захватить контроль над всей Украиной, и его "первоначальные военные требования" включают не только требования к Украине, но и к НАТО и Западу. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на интервью путина англоязычному изданию India Today, в котором он "пытался ложно представить свои военные цели как географически ограниченные исключительно Донецкой и Луганской областями.

Сосредоточенность путина ... на Донецкой и Луганской областях противоречит тому факту, что его полномасштабное вторжение изначально имело целью захватить гораздо больше территории, чем просто эти два региона, включая Киев, и полностью контролировать Украину через установленное кремлем правительство. россии пришлось пересмотреть свою стратегию после неудачи в захвате Киева, чтобы сосредоточиться на более ограниченных операциях на востоке Украины

- отмечают авторы.

Они указывают, что при этом путин попытался скрыть свой отказ от последнего мирного предложения США, заявив, что в предложении США есть пункты, с которыми россия не может согласиться, но что он не будет предоставлять больше деталей, чтобы "не сорвать" мирный процесс Трампа.

"кремль намеренно воздерживается от публичного обсуждения встречи 2 декабря, чтобы скрыть отклонение россией мирного предложения США и Украины, которое не учитывало все абсолютистские военные требования россии", - резюмируют в ISW.

Напомним

глава кремля владимир путин назвал почти 5-часовую встречу с американскими переговорщиками в москве "необходимой" и "очень полезной", заявил, что "россия в любом случае освободит Донбасс и "новороссию" - военным или иным путем".

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Институт изучения войны
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина