ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей

российский диктатор владимир путин начал свое полномасштабное вторжение, чтобы уничтожить НАТО и захватить контроль над всей Украиной, и его "первоначальные военные требования" включают не только требования к Украине, но и к НАТО и Западу. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на интервью путина англоязычному изданию India Today, в котором он "пытался ложно представить свои военные цели как географически ограниченные исключительно Донецкой и Луганской областями.

Сосредоточенность путина ... на Донецкой и Луганской областях противоречит тому факту, что его полномасштабное вторжение изначально имело целью захватить гораздо больше территории, чем просто эти два региона, включая Киев, и полностью контролировать Украину через установленное кремлем правительство. россии пришлось пересмотреть свою стратегию после неудачи в захвате Киева, чтобы сосредоточиться на более ограниченных операциях на востоке Украины - отмечают авторы.

Они указывают, что при этом путин попытался скрыть свой отказ от последнего мирного предложения США, заявив, что в предложении США есть пункты, с которыми россия не может согласиться, но что он не будет предоставлять больше деталей, чтобы "не сорвать" мирный процесс Трампа.

"кремль намеренно воздерживается от публичного обсуждения встречи 2 декабря, чтобы скрыть отклонение россией мирного предложения США и Украины, которое не учитывало все абсолютистские военные требования россии", - резюмируют в ISW.

Напомним

глава кремля владимир путин назвал почти 5-часовую встречу с американскими переговорщиками в москве "необходимой" и "очень полезной", заявил, что "россия в любом случае освободит Донбасс и "новороссию" - военным или иным путем".