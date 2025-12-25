Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"

$42.150.05
Эксклюзив
09:42 • 2396 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 5442 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 5756 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 7096 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 9094 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 38611 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 57300 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30898 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 46377 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 50084 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 12515 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 15360 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 21097 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW05:30 • 7788 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 5900 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 38611 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 28465 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 57300 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 46377 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 50084 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Сумская область
Запорожская область
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 1438 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 3068 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 4500 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 16920 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 28331 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"

Киев • УНН

 • 44 просмотра

19-летняя Екатерина Эндеберия покинула колледж в Великобритании после того, как ей предложили заменить сложные предметы изучением русского языка. Она подала заявку на сдачу экзаменов A-level в качестве частного кандидата в 2026 году.

Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"

19-летняя Екатерина Эндеберия, выехавшая из Украины в Великобританию после начала полномасштабного вторжения рф, рассказала, что в колледже ей предлагали заменить сложные предметы изучением русского языка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Екатерина Эндеберия переехала в Сток-он-Трент после бегства из Украины в 2022 году, после начала вторжения России. Она сдала экзамены GCSE в Академии Excel в 2023 году, затем завершила подготовительный год в Колледже шестой формы города Сток-он-Трент (SFC), а затем в течение одного года изучала экономику, политику и статистику. Но 19-летняя девушка рассказала, что когда у нее возникали трудности с предметами, учителя пытались убедить ее изучать вместо этого русский язык

- пишет издание.

Однако, поскольку ее отец украинский солдат, Эндеберия покинула SFC и вместо этого учится дома, используя конспекты друзей. Также она подала заявку на сдачу экзаменов A-level как частный кандидат в 2026 году, стоимость которых составляет 1400 фунтов стерлингов.

Она рассказала Guardian, что изучение русского языка "противоречит моим личным принципам, поскольку я родилась (в Донецке), где началась война в 2014 году. Это не тот язык, на котором я хочу говорить или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году".

Несмотря на продление временной защиты украинцев в ЕС до марта 2027 года, Великобритания, Польша и Германия уже заявили об ограничении социальной помощи. УВКБ ООН подчеркивает важность поддержки уязвимых групп и доступной информации для беженцев.

Алла Киосак

