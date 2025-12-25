19-летняя Екатерина Эндеберия, выехавшая из Украины в Великобританию после начала полномасштабного вторжения рф, рассказала, что в колледже ей предлагали заменить сложные предметы изучением русского языка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Екатерина Эндеберия переехала в Сток-он-Трент после бегства из Украины в 2022 году, после начала вторжения России. Она сдала экзамены GCSE в Академии Excel в 2023 году, затем завершила подготовительный год в Колледже шестой формы города Сток-он-Трент (SFC), а затем в течение одного года изучала экономику, политику и статистику. Но 19-летняя девушка рассказала, что когда у нее возникали трудности с предметами, учителя пытались убедить ее изучать вместо этого русский язык - пишет издание.

Однако, поскольку ее отец украинский солдат, Эндеберия покинула SFC и вместо этого учится дома, используя конспекты друзей. Также она подала заявку на сдачу экзаменов A-level как частный кандидат в 2026 году, стоимость которых составляет 1400 фунтов стерлингов.

Она рассказала Guardian, что изучение русского языка "противоречит моим личным принципам, поскольку я родилась (в Донецке), где началась война в 2014 году. Это не тот язык, на котором я хочу говорить или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году".

