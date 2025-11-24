Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН

$42.270.11
Попри продовження тимчасового захисту українців у ЄС до березня 2027 року, Велика Британія, Польща та Німеччина вже заявили про обмеження соціальної допомоги. УВКБ ООН наголошує на важливості підтримки вразливих груп та доступної інформації для біженців.

Незважаючи на продовження тимчасового захисту в ЄС до березня 2027 року, низка держав уже оголосила про обмеження соціальної допомоги. Що далі буде з підтримкою українських біженців за кордоном, розповіли журналістам УНН у Європейському бюро УВКБ ООН.

Які країни заявили про обмеження допомоги

Напередодні, у виданні Bloomberg, повідомляли, що у Великій Британії оголосили найбільшу за останні 40 років реформу правил для біженців. Зміни передбачають припинення фінансової допомоги сім’ям, депортації та регулярний перегляд статусу, а також, вилучення цінностей для покриття витрат. Країна планує запровадити модель Данії, що також, включає обмеження возз'єднання сімей та загальне посилення умов перебування 

Польща також змінює підхід. Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує легальний статус українських біженців до березня 2026 року. За його словами, це останнє продовження.

До того, видання Bild, повідомляло, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть базову соціальну допомогу для безробітних - Bürgergeld. 

Майже 10 мільйонів українців стали біженцями - ООН21.11.25, 23:30 • 11947 переглядiв

З якими труднощами стикаються біженці

Такі рішення посилюють тиск на українців, які залежать від соціальної підтримки за кордоном. На тлі цих змін, УВКБ ООН підкреслює важливість збереження захисту для українців в Європі, і наголошують, що кілька неєвропейських країн також продовжують підтримувати українців. Організація звертає увагу на складнощі, з якими стикаються вразливі родини. Найбільших труднощів зазнають літні люди та особи з інвалідністю.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) вітає рішення продовжити тимчасовий захист для українських біженців у ЄС до березня 2027 року — це забезпечує мільйонам біженців подальший доступ до законного статусу та прав у державах-членах ЄС. Подібного підходу дотримуються й кілька неєвропейських країн, які також приймають українських біженців

Частина сімей ухвалює рішення повернутися в Україну через брак допомоги. Після повернення багато хто стикається зі складнощами у забезпеченні базових потреб. УВКБ ООН зазначає, що ці родини особливо потребують підтримки.

"За оцінкою УВКБ ООН, вразливі родини біженців — зокрема літні люди, особи з інвалідністю чи тяжкими медичними станами — стикаються з додатковими труднощами у доступі до життєво важливих послуг і підтримки у країнах перебування" - кажуть у прес-офісі УВКБ ООН.

Українським біженцям у Великій Британії доведеться повернутися додому після війни - голова МВС Шабана Махмуд16.11.25, 19:20 • 11813 переглядiв

У липні 2025 року Рада ЄС ухвалила Рішення про продовження дії програми тимчасового захисту для громадян України країнами ЄС до 4 березня 2027 року. Програма охоплює всі 27 членів ЄС та більшість асоційованих країн, що дозволяє мільйонам українців і надалі легально жити, працювати й навчатися в Європі. Організація підкреслює, що наближення 2027 року робить потребу в чіткій інформації критично важливою. Українцям необхідно розуміти свої свої можливості тимчасового захисту. Особливо це стосується тих, хто залежить від соціальних послуг у країнах перебування.

"Деякі вразливі сім’ї ухвалюють рішення повернутися в Україну, але після повернення їм складно забезпечити свої базові потреби" - наголошує прес-офіс УВКБ ООН. 

Рекорд за 2 роки: ЄС у вересні надав захист понад 79 тис. біженцям з України, названі країни-лідери11.11.25, 07:31 • 29701 перегляд

Що кажуть в Агентстві ООН у справах біженців 

УВКБ ООН закликає уряди підтримати біженців у прийнятті поінформованих рішень про майбутнє. Організація наголошує, що інформація має бути доступною та зрозумілою для всіх. Це є ключем до стабільності для мільйонів українців.

"У міру того, як ми наближаємося до березня 2027 року, українським біженцям потрібна чітка та доступна інформація про їхні можливості після завершення дії тимчасового захисту в ЄС." - повідомляє прес-офіс УВКБ ООН

УВКБ ООН також просить країни, які надають українським біженцям притулок, підтримати біженців у прийнятті рішень щодо їхніх подальших кроків. Особливо важливо, щоб такі можливості були доступні для вразливих груп. Це допоможе людям, які вирішили залишитись за кордоном, планувати своє життя.

"УВКБ ООН закликає країни перебування створити спрощені, довгострокові варіанти проживання — включно з можливостями для вразливих груп — для тих, хто може вирішити залишитися" - наголошують у прес-офісі УВКБ ООН

Організація підкреслює, що підтримка українських біженців має залишатися стабільною, а особливо для тих, хто знаходиться у найскладнішому становищі.

У Берліні закривають найбільший притулок для українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель"02.11.25, 18:38 • 7264 перегляди

Алла Кіосак

