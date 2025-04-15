Дмитро Кулеба

Міжнародний день самотності, День любителів бібліотек: що ще можна відзначити 14 лютого

14 лютого відзначають не лише День закоханих, але й Міжнародний день самотності та День любителів бібліотек. Також у цей день проходить Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" та День зцілення звуком.