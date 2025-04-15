Дмитро Кулеба

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20496 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137468 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193050 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76870 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Суспільство • 8 квітня, 13:18 • 9906 перегляди

Сибіга зустрівся з Рубіо у штаб-квартирі НАТО: поінформував про порушення росією енергетичного перемир'я

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо та обговорив порушення енергетичного перемир'я з боку росії. Україна зацікавлена у розвитку інвестиційного співробітництва.

Політика • 3 квітня, 19:10 • 5888 перегляди

Корупція у вугільній сфері: слідство у справі ексзаступника міністра енергетики Хейла завершено

Завершено розслідування справи Олександра Хейла, якого підозрюють в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтового району. НАБУ відкрило матеріали захисту для ознайомлення.

Кримінал та НП • 20 березня, 17:33 • 13375 перегляди

Міжнародний день самотності, День любителів бібліотек: що ще можна відзначити 14 лютого

14 лютого відзначають не лише День закоханих, але й Міжнародний день самотності та День любителів бібліотек. Також у цей день проходить Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" та День зцілення звуком.

Суспільство • 14 лютого, 04:25 • 25866 перегляди

Не передбачає переїзду до США: Кулеба прокоментував співробітництво з Гарвардом

Дмитро Кулеба отримав посаду нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера. Він підтвердив, що залишатиметься в Україні та здійснюватиме лише короткі візити до Гарварду.

Суспільство • 5 грудня, 20:55 • 50155 перегляди

Кулеба тепер у США: від МЗС до наукового співробітника Гарварду

Дмитро Кулеба призначений старшим науковим співробітником Центру Белфера при Гарвардській школі Кеннеді. Він займатиметься дослідженнями глобальної безпеки та геополітики, періодично відвідуючи університет.

Політика • 5 грудня, 12:43 • 16630 перегляди

Українську писанку визнали культурним надбанням людства

На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО українську писанку внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Заявку було подано спільно з Естонією та схвалено в столиці Парагваю.

Суспільство • 3 грудня, 23:01 • 18417 перегляди

У Тбілісі під час протесту затримали 107 мітингувальників. У МВС Грузії кажуть про 10 поранених силовиків

МВС Грузії затримало 107 осіб під час протестів у Тбілісі за непокору поліції та хуліганство. Силовики застосували водомети та газ, постраждали 10 правоохоронців.

Новини Світу • 30 листопада, 07:43 • 20026 перегляди

Кулеба порівняв сучасну Грузію з Україною 2013 року: що мав на увазі ексміністр

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводить паралелі між діями грузинської влади та режимом Януковича. Колишній голова української дипломатії застерігає грузинів від втрати свободи та поглинання росією.

Суспільство • 29 листопада, 09:22 • 19585 перегляди

"росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави і Запоріжжя": Дмитро Кулеба про наслідки відмови Трампа від підтримки України

Колишній глава МЗС попередив про загрозу падіння лінії фронту та просування росіян до Дніпра у разі припинення постачання зброї США. Кулеба висловив сумніви щодо здатності Європи компенсувати американську допомогу.

Війна • 27 листопада, 09:31 • 21195 перегляди

"Це буде політичний кінець": Дмитро Кулеба розкрив, за яких умов Зеленський може не підписати мирну угоду

Колишній глава МЗС України заявив, що Зеленський не може підписати мирну угоду, яка визнає окупацію Криму чи Донбасу. За словами Кулеби, це заборонено Конституцією та означатиме політичний кінець президента.

Війна • 27 листопада, 09:05 • 20166 перегляди

Дмитро Кулеба вважає, що Трамп не зможе досягти мирної угоди щодо війни в Україні

Колишній глава МЗС України попередив про загрозу падіння лінії фронту без підтримки США. За його словами, путін не готовий до мирної угоди, а росіяни можуть опинитися біля Дніпра та Полтави.

Війна • 27 листопада, 08:51 • 21079 перегляди

Сибіга закликав Захід посилити підтримку України на тлі того, як рф залучає до війни КНДР

Міністр Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійні удари та перехоплювати російські ракети над Україною. Він наголосив, що КНДР відправляє регулярні підрозділи для участі у війні проти України.

Війна • 18 жовтня, 16:12 • 34304 перегляди

Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС ОАЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з віцепрем'єр-міністром ОАЕ підтримку територіальної цілісності України. Наголошено на важливості продовження двостороннього діалогу та досягнення справедливого миру на основі української Формули миру.

Політика • 8 жовтня, 21:45 • 75371 перегляди

Якщо союзники відмовляться від підтримки України, то рф завершить війну за 15 днів - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що без міжнародної підтримки Україна може програти війну за 15 днів. Він наголосив на важливості продовження допомоги, щоб Україна могла вести переговори з Росією на сприятливих умовах.

Війна • 7 жовтня, 13:16 • 15940 перегляди

Сибіга не обговорював жодних територіальних компромісів: у МЗС спростували статтю Financial Times

Речник МЗС України заперечив інформацію Financial Times про обговорення територіальних компромісів з росією. Він підкреслив, що позиція міністра Сибіги щодо суверенітету України є непохитною.

Війна • 1 жовтня, 12:59 • 15282 перегляди

Дуже дорогий жарт: у США чоловіка оштрафували на 6 млн доларів за дзвінки голосом Байдена

У США оштрафували чоловіка на $6 млн за тисячі автоматичних дзвінків голосом Джо Байдена. Він закликав не брати участь у виборах, використовуючи клонування голосу та підробку ідентифікатора абонента.

Новини Світу • 27 вересня, 18:06 • 22138 перегляди

Сенатор США став жертвою діпфейк-дзвінка від "Кулеби"

Сенатор Бен Кардін отримав відеодзвінок від фейкового Дмитра Кулеби через Zoom. Підозри виникли, коли "Кулеба" почав ставити політично забарвлені запитання та вимагати думку з чутливих питань зовнішньої політики.

Новини Світу • 26 вересня, 11:55 • 14054 перегляди

Поки світові лідери збираються на ГА ООН: Сибіга відрнагував на жорстокий удар рф по Харкову

Глава МЗС України Андрій Сибіга засудив російський удар по житловому будинку в Харкові під час зборів світових лідерів на ГА ООН. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Війна • 24 вересня, 14:16 • 14638 перегляди

Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До неї увійшли Камишін, Сибіга, Сметанін та Олексій Кулеба, а Дмитра Кулебу виключено зі складу.

Політика • 20 вересня, 05:44 • 17835 перегляди

"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський

Президент України особисто поговорив з Олександром Усиком під час його затримання в Кракові. Зеленський доручив міністрам розібратися в інциденті та повідомив, що боксера вже відпустили.

Спорт • 17 вересня, 21:07 • 68162 перегляди

Кулеба зідзвонився з головою МЗС Індії на тлі повідомлень про можливий візит Моді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з індійським колегою двосторонні відносини та політичний діалог. Розмова відбулася на тлі повідомлень про можливий візит прем'єр-міністра Індії до України.

Політика • 16 серпня, 12:42 • 29718 перегляди

Боррель підтримав контрнаступ ЗСУ в Курській області

Жозеп Боррель обговорив з Дмитром Кулебою наступ ЗСУ у Курській області. Він підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу та зазначив, що Путін змушений відступати вглиб Росії.

Війна • 13 серпня, 23:47 • 105214 перегляди

Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США: говорили про F-16, ППО та далекобійні удари по рф

Міністр Кулеба провів зустріч з Джеймсом О'Браєном у Києві. Обговорили членство в НАТО, протиповітряну оборону, програму F-16 та можливість використання Україною засобів дальнього радіуса дії проти військових цілей в РФ.

Війна • 13 серпня, 17:23 • 31080 перегляди

Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Обговорювалося розширення співпраці у виробництві зброї та деталі операції України в Курській області рф.

Війна • 13 серпня, 16:44 • 31008 перегляди

МЗС працює над цифровізацією консульських послуг

МЗС України впроваджує масштабну цифровізацію консульських послуг для українців за кордоном. Це дозволить перевести частину послуг у дистанційний формат, зменшити навантаження на консулів та покращити доступ громадян до послуг.

Суспільство • 13 серпня, 12:03 • 21546 перегляди

Понад 30 годин в літаку, 7 зустрічей та 5 угод: у МЗС підбили підсумки Африканське турне Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершує турне Малаві, Замбією та Маврикієм. Візит включав переговори для збільшення підтримки України, підписання угод та домовленості про 5 міждержавних угод.

Економіка • 9 серпня, 17:21 • 39226 перегляди

Україна та Маврикій підписали угоду про безвізовий режим

Міністри закордонних справ України та Маврикію підписали угоду про безвіз. Обговорено поглиблення зв'язків з Африкою та перспективи співпраці, зокрема залучення маврикійських інвесторів до відбудови України.

Економіка • 8 серпня, 13:03 • 32994 перегляди

Кулеба зустрівся з главою МЗС Маврикію: обговорили залучення інвестицій до відновлення України

Міністр Кулеба здійснив перший візит в історії до Маврикію. Обговорено підтримку України, Формулу миру та перспективи економічної співпраці між країнами.

Економіка • 8 серпня, 12:18 • 31031 перегляди

Україна та Маврикій домовились про угоди щодо інвестицій та оподаткування - Кулеба

Міністр Кулеба провів переговори з прем'єром Маврикію. Сторони домовились розпочати роботу над угодами про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування, обговорили співпрацю у політиці, торгівлі та відновленні України.

Економіка • 8 серпня, 12:12 • 28330 перегляди