На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош». Він розрахований на легкові авто та пішоходів і збільшить пропускну здатність кордону.
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо та обговорив порушення енергетичного перемир'я з боку росії. Україна зацікавлена у розвитку інвестиційного співробітництва.
Завершено розслідування справи Олександра Хейла, якого підозрюють в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтового району. НАБУ відкрило матеріали захисту для ознайомлення.
14 лютого відзначають не лише День закоханих, але й Міжнародний день самотності та День любителів бібліотек. Також у цей день проходить Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" та День зцілення звуком.
Дмитро Кулеба отримав посаду нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера. Він підтвердив, що залишатиметься в Україні та здійснюватиме лише короткі візити до Гарварду.
Дмитро Кулеба призначений старшим науковим співробітником Центру Белфера при Гарвардській школі Кеннеді. Він займатиметься дослідженнями глобальної безпеки та геополітики, періодично відвідуючи університет.
На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО українську писанку внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Заявку було подано спільно з Естонією та схвалено в столиці Парагваю.
МВС Грузії затримало 107 осіб під час протестів у Тбілісі за непокору поліції та хуліганство. Силовики застосували водомети та газ, постраждали 10 правоохоронців.
Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводить паралелі між діями грузинської влади та режимом Януковича. Колишній голова української дипломатії застерігає грузинів від втрати свободи та поглинання росією.
Колишній глава МЗС попередив про загрозу падіння лінії фронту та просування росіян до Дніпра у разі припинення постачання зброї США. Кулеба висловив сумніви щодо здатності Європи компенсувати американську допомогу.
Колишній глава МЗС України заявив, що Зеленський не може підписати мирну угоду, яка визнає окупацію Криму чи Донбасу. За словами Кулеби, це заборонено Конституцією та означатиме політичний кінець президента.
Колишній глава МЗС України попередив про загрозу падіння лінії фронту без підтримки США. За його словами, путін не готовий до мирної угоди, а росіяни можуть опинитися біля Дніпра та Полтави.
Міністр Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійні удари та перехоплювати російські ракети над Україною. Він наголосив, що КНДР відправляє регулярні підрозділи для участі у війні проти України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з віцепрем'єр-міністром ОАЕ підтримку територіальної цілісності України. Наголошено на важливості продовження двостороннього діалогу та досягнення справедливого миру на основі української Формули миру.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що без міжнародної підтримки Україна може програти війну за 15 днів. Він наголосив на важливості продовження допомоги, щоб Україна могла вести переговори з Росією на сприятливих умовах.
Речник МЗС України заперечив інформацію Financial Times про обговорення територіальних компромісів з росією. Він підкреслив, що позиція міністра Сибіги щодо суверенітету України є непохитною.
У США оштрафували чоловіка на $6 млн за тисячі автоматичних дзвінків голосом Джо Байдена. Він закликав не брати участь у виборах, використовуючи клонування голосу та підробку ідентифікатора абонента.
Сенатор Бен Кардін отримав відеодзвінок від фейкового Дмитра Кулеби через Zoom. Підозри виникли, коли "Кулеба" почав ставити політично забарвлені запитання та вимагати думку з чутливих питань зовнішньої політики.
Глава МЗС України Андрій Сибіга засудив російський удар по житловому будинку в Харкові під час зборів світових лідерів на ГА ООН. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
Президент України оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До неї увійшли Камишін, Сибіга, Сметанін та Олексій Кулеба, а Дмитра Кулебу виключено зі складу.
Президент України особисто поговорив з Олександром Усиком під час його затримання в Кракові. Зеленський доручив міністрам розібратися в інциденті та повідомив, що боксера вже відпустили.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з індійським колегою двосторонні відносини та політичний діалог. Розмова відбулася на тлі повідомлень про можливий візит прем'єр-міністра Індії до України.
Жозеп Боррель обговорив з Дмитром Кулебою наступ ЗСУ у Курській області. Він підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу та зазначив, що Путін змушений відступати вглиб Росії.
Міністр Кулеба провів зустріч з Джеймсом О'Браєном у Києві. Обговорили членство в НАТО, протиповітряну оборону, програму F-16 та можливість використання Україною засобів дальнього радіуса дії проти військових цілей в РФ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Обговорювалося розширення співпраці у виробництві зброї та деталі операції України в Курській області рф.
МЗС України впроваджує масштабну цифровізацію консульських послуг для українців за кордоном. Це дозволить перевести частину послуг у дистанційний формат, зменшити навантаження на консулів та покращити доступ громадян до послуг.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершує турне Малаві, Замбією та Маврикієм. Візит включав переговори для збільшення підтримки України, підписання угод та домовленості про 5 міждержавних угод.
Міністри закордонних справ України та Маврикію підписали угоду про безвіз. Обговорено поглиблення зв'язків з Африкою та перспективи співпраці, зокрема залучення маврикійських інвесторів до відбудови України.
Міністр Кулеба здійснив перший візит в історії до Маврикію. Обговорено підтримку України, Формулу миру та перспективи економічної співпраці між країнами.
Міністр Кулеба провів переговори з прем'єром Маврикію. Сторони домовились розпочати роботу над угодами про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування, обговорили співпрацю у політиці, торгівлі та відновленні України.