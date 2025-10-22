Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка

Наразі у багатьох регіонах України вже розпочався опалювальний сезон. Зокрема, Рівненська область стала першою в Україні, яка "включила опалення". Водночас деякі регіони досі готуються до опалювального сезону - в основному прифронтові регіони. УНН розповідає, у яких областях вже дали тепло, та у яких ще досі триває підготовка.

Коли починається опалювальний сезон в Україні

Традиційно опалювальний сезон починається приблизно в середині жовтня, хоча остаточне рішення міськими радами приймалося залежно від погоди. В жовтні повідомлялося, що Кабінет міністрів України скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років. Опалювальний період тепер триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Згодом Міністерство розвитку громад та територій спростувало інформацію про початок опалювального сезону в листопаді. Опалювальний сезон в Україні розпочинається у плановому режимі.

Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що опалення увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, що має призвести до зниження споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що різке зниження температури призвело до збільшення споживання електроенергії на понад 20% від початку місяця.

Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків

Напередодні у Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, що у 18 областях та Києві поступово запускається опалення для об’єктів соціальної сфери.

Поступово, по всій країні, заклади освіти, охорони здоров’я та інші об’єкти соціальної інфраструктури підключають до опалення. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов та ситуації в окремих громадах. Загалом по країні вже опалюються 49% об’єктів соціальної сфери у 18 регіонах та в місті Києві. Це майже 4,7 тис. дошкільних закладів, 5,4 тис. закладів освіти та майже дві тисячі лікарень - заявили в міністерстві.

Початок опалювального сезону: з якого числа починається у різних областях

Київ

У Києві опалювальний сезон розпочався 14 жовтня - але спочатку для закладів соціальної сфери. Житлові будинки, як повідомляли, будуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів і буде такою протягом трьох діб при збереженні тенденції до похолодання. Торік у Києві опалювальний сезон для житлового фонду розпочався 30 жовтня.

14 жовтня у Києві стартує опалювальний сезон: кому включать тепло

Рівне

Рівненська область найпершою в Україні розпочала опалювальний сезон 2025-2026 років. З 24 вересня тепло з’явилося у закладах освіти та медицини Вараша і Заболоття.

Рівненська область першою в Україні розпочинає опалювальний сезон

З 14 жовтня, згідно розпорядження виконуючого обовʼязки міського голови, секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакирзяна компанія "Рівнетеплоенерго" розпочало опалювальний сезон 2025-2026 років.

Першими були запущені котельні на біопаливі для подачі тепла до обʼєктів соціальної сфери та охорони здоровʼя. Котельні, які працюють на природному газу будуть запускатись поступово. По мірі того, як газопостачаюче підприємство розпломбує лічильники на котельнях.

Ужгород

В Ужгороді з 2 жовтня заклади освіти, охорони здоров’я, культури та інші бюджетні установи офіційно розпочали опалювальний сезон.

Керівникам освітніх, медичних закладів, закладів культури та інших бюджетних установ міста рекомендовано здійснювати подачу тепла за умови зниження температурного режиму нижче нормативного.

Львів

10 жовтня мер міста Андрій Садовий повідомив, що місто у найближчі тижні не зможе почати опалювальний сезон.

Що стосується опалення - справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно - аби взимку тепло таки було. Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе заявив Садовий.

Опалювальний сезон у дитсадках, школах та лікарнях: у Мінрозвитку кажуть, до 40% подали тепло

Луцьк

На виконання рішення виконкому Луцької міської ради від 10 жовтня, з огляду на пониження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб до менше +8°C, ДКП "Луцьктепло" розпочало виконання заходів із забезпечення опаленням об’єктів соціальної сфери з 16 жовтня.

Опалення в першу чергу буде подано в дошкільні навчальні заклади та школи, а також лікарняні заклади.

Прогрівши заклади соціальної сфери, "Луцьктепло" розпочне переведення котелень та теплових мереж із літнього в зимовий режим роботи із поступовою подачею опалення для житлового фонду.

Суми

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що опалювальний сезон у місті розпочнеться раніше запланованого терміну, а саме 27 жовтня 2025 року.

Спочатку планувалося подати тепло з 1 листопада, однак, враховуючи зниження температури, ми ухвалили рішення увімкнути опалення раніше сказав Кобзар.

Івано-Франківськ

9 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав розпорядження, щоб увімкнути опалення в лікувальних закладах, дитячих садочках та школах, де є твердопаливні котли, електричне опалення та можливість включити стоячі котельні.

Упродовж 13-19 жовтня планувалося подати теплопостачання у домівки жителів громади.

Однак, 21 жовтня Марцінків заявив, що у місті очікується запуск більшості котелень наступного тижня.

Протягом 10 діб опалення повністю запустимо. Реально опалювальний сезон у житлових будинках розпочнеться з 1 листопада. Оскільки 80% закладів освіти підʼєднані до будинків, то там опалення теж зʼявиться до 1 листопада. Там де це можливо постараємося дати швидше опалення у дитсадки сказав мер.

Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив

Чернівці

У Чернівцях опалення включили 9 жовтня, проте лише для соцзакладів: шкіл, садочків та медустанов, що підʼєднані до малих котелень.

У "Чернівцітеплокомуненерго" заявляли, що норми законодавства зобов’язують розпочати подачу тепла лише тоді, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8 °С протягом трьох діб.

У міськраді заявили, що цього тижня, з 20 по 26 жовтня, у Чернівцях не планують розпочинати опалювальний сезон у будинках. За останнім прогнозом від гідрометеоцентру, середньодобова температура становитиме в межах +10 градусів.

Тернопіль

18 жовтня Тернопільська міська рада ухвалила рішення розпочати опалювальний період для житлових будинків та інших споживачів через різке зниження температури та погіршення погодних умов.

З 19 до 22 жовтня триватиме тестовий запуск систем централізованого теплопостачання. Подача тепла може відбуватися поступово.

Якщо температура повітря підвищиться, опалювальний період може бути тимчасово призупинено - про це буде повідомлено додатково на сайті міської ради заявили в міськраді.

Хмельницький

6 жовтня опалення у дитячих садочках Хмельницького увімкнули опалення. Перед цим опалення запустили у лікарнях. Житлові будинки планувалося підключити після 15 жовтня за температури +8°C і нижче.

Житомир

У Житомирській громаді 15 жовтня опалювальний сезон не розпочався, як планувалося раніше.

Секретар міської ради Галина Шиманська пояснила, що рішення відклали через середньодобову температуру, яка наразі становить близько 8 °C лише протягом двох діб. За її словами, фахівці продовжують спостереження, і про початок опалювального сезону повідомлять, щойно місто буде готове подати тепло.

20 жовтня до теплопостачання підключено всі садочки та школи міста. В КП "Житомиртеплокомуненерго" повідомили, що для житлових будинків поки що ліміти на газ від НАК "Нафтогаз" не надані.

"Щойно ситуація зміниться — ЖТКЕ готове подати тепло в оселі містян", - заявили в КП.

У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Вінниця

Для шкіл, садочків, лікарень та інших бюджетних закладів Вінниці стартув опалювальний сезон з 2 жовтня.

Теплопостачальні підприємства вмикатимуть опалення в закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших закладів культурного призначення, згідно з письмовими заявками отриманими від їх керівників.

За наявності відповідних погодних умов, згодом буде прийнято рішення і про подачу тепла в багатоквартирні будинки громади.

Черкаси

Відповідно до рішення Черкаської міськради, опалювальний сезон у місті розпочнеться 29 жовтня, якщо будуть відповідні погодні умови.

Найближчим часом синоптики обіцяють потепління, і ОСББ можуть почати відмовлятися від подачі теплоносія. Це, своєю чергою, може призвести до проблем із роботою теплопостачальних підприємств і поривів на тепломережах - заявили в міськраді.

Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба

Одеса

За словами заступниці одеського міського голови Ганни Позднякової, в Одесі початок опалювального сезону визначається розпорядженням міського голови. І поки що не факт, що це станеться саме 1 листопада - через дефіцит газу та складну ситуацію в енергосистемі дати можуть бути зміщені.

"До того ж, постанову Кабміну ухвалили лише 8 жовтня, а "Нафтогаз Трейдинг" ще не направив теплопостачальним підприємствам оновлені договори. Тож, нині ми перебуваємо в режимі очікування рішень уряду й постачальника ресурсу", - повідомляла Позднякова.

Чернігів

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус 13 жовтня підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2025/2026 років. Тепло подаватимуть першочергово в медичні, освітні та соціальні заклади, а в житловий фонд - за умови зниження середньодобової температури до +8°C і нижче протягом трьох діб.

20 жовтня Чаус повідомляв, що уже 42 громади області розпочали опалювальний період. Передусім теплом забезпечують заклади соцсфери і будинки. Роботи з підключення тривають.

Поруч із тим наші енергообʼєкти - мішень для ворога. Мета зрозуміла - залишити людей без світла і тепла просто на порозі зими. На цей випадок "критичка" забезпечена генераторами, когенераційними установками і пальним. На випадок критичних ситуацій готуємо блочно-модульні котельні.

В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський

Миколаїв

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що початок опалювального сезону у місті планується з 1 листопада. Це рішення прийняв виконком міськради під час засідання.

Запускаємо тепло поступово. Першочергово - в заклади охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери, а далі - у житлові будинки. На розкачку маємо 10 днів зазначив Сєнкевич.

У рішенні виконкому зазначається, що керівники департаменту праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, управління освіти, управління з питань культури та охорони культурної спадщини, управління у справах фізичної культури і спорту повинні в першочерговому порядку мають забезпечити опалення організацій, закладів та установ, що мають власні котельні, а також об’єктів, на яких у зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря до +8С° і нижче не забезпечуються належні умови відповідно до санітарних норм.

Херсон

1 жовтня начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2025-2026 років у Херсонській громаді.

Для житлового фонду та об'єктів соціальної сфери подача тепла розпочнеться після настання середньодобової температури +8°C і нижче протягом трьох днів поспіль. Для жителів, які використовують індивідуальне опалення, офіційним стартом опалювального сезону визначено 1 жовтня.

Голова ОВА Олександр Прокудін зазначав, місто готове до опалювального сезону на 97%, теплова та соціальні інфраструктури - на 100%, житловий фонд - близько 88%.

Для стабільної роботи котелень встановили чотири когенераційні установки, які допоможуть забезпечувати тепло навіть у разі знеструмлення. Найскладніша ситуація в мікрорайоні Корабел, пошкоджений газогін, тому розпочати централізоване опалення там неможливо. Руйнування значні і потрібна важка техніка для відновлення - зазначав Прокудін.

Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що опалювальний сезон у Запоріжжі розпочнеться не раніше кінця жовтня - початку листопада. Усе залежатиме від температурних показників. За нормативами, тепло подають після того, як протягом трьох діб середньодобова температура тримається нижче +8°C.

"ЖКГ та соцсфера технічно готові до прийому теплоносія на 100%", - казав Федоров.

Дніпро

У Дніпрі майже повністю підготувалося до нового опалювального сезону - роботи виконано на 99%. Наразі тривають останні підготовчі заходи на котельнях і теплопунктах: оновлюють обладнання, щоб зменшити споживання електроенергії та забезпечити стабільну подачу води.

Водночас мер міста Борис Філатов запропонував відкласти початок опалювального сезону, адже в енергосистемі країни спостерігається складна ситуація. Він закликав розпочати подачу тепла одночасно по всій Україні, щоб уникнути перевантаження електромереж, та наголосив, що наступна зима буде непростою.

Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента

Харків

Готовність до опалювального сезону Харкова становить 98%. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що соціальні заклади можуть отримати тепло раніше за температурних умов, але масовий запуск планується орієнтовно з 1 листопада.

Ми не плануємо починати раніше опалювальний сезон. Будемо розпочинати його чітко за рекомендаціями профільного міністерства. Минулого року ми розпочали опалювальний сезон ближче до 1 листопада. Плануємо цього року так само, розуміючи, що й запаси газу в нас обмежені, тому маємо діяти скоординовано з усією країною - зазначав Синєгубов.

Кропивницький

Заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун повідомляв, що опалювальний сезон у Кропивницькому розпочнуть не раніше 1 листопада. Причиною є ліміти обсягів газу.

Раніше у жовтні теплo вже увімкнули в пoлoгoвoму будинку.

За даними міської ради, у жовтні підприємство "Теплоенергетик" отримало лише 50 тисяч кубометрів газу, тоді як до повномасштабного вторгнення місто споживало близько 40 мільйонів кубометрів за сезон, а торік - приблизно 30 мільйонів.

Донецька область

Начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомляв, що Якщо ворог не зашкодить планам, опалювальний сезон у житлових будинках планується розпочати з 1 листопада.

Мораторій на відключення світла та газу за борги в прифронтових регіонах: у Мінрозвитку роз'яснили доручення уряду