В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. Також вже ухвалено рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.
Найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, передає УНН.
Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів
Президент нагадав, що уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.
Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше
