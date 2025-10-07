В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський

Найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, передає УНН.

Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - повідомив Зеленський.

Президент нагадав, що уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше - резюмував Глава держави.

