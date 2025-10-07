$41.340.11
15:10 • 4556 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5972 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10959 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15360 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16968 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42014 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44225 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71867 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59535 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56746 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT
7 жовтня, 05:57 • 26878 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів
7 жовтня, 06:06 • 19299 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico
7 жовтня, 08:41 • 12281 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft
7 жовтня, 08:48 • 8264 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
11:00 • 13946 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
15:10 • 4576 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 
13:53 • 7710 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42019 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
6 жовтня, 12:01 • 56731 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
6 жовтня, 08:19 • 66033 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Герман Галущенко
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеса
Китай
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
11:00 • 13959 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42 • 26291 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 79024 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13 • 74492 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00 • 149404 перегляди
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський

Київ • УНН

 • 5990 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. Також вже ухвалено рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський

Найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, передає УНН.

Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів 

- повідомив Зеленський.

Президент нагадав, що уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше 

- резюмував Глава держави.

Зеленський анонсував рішення центральної влади щодо неефективних місцевих керівників06.10.25, 21:12 • 5322 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Укргазвидобування
Володимир Зеленський
Україна