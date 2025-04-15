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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22887 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Ніколас Мадуро

Президент Венесуели з 2013 року
Новини по темi

Президент Венесуели запровадив надзвичайний економічний стан на 60 днів у країні

Президент Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного економічного стану у Венесуелі терміном на 60 днів. Це дозволить вжити заходів для стабілізації економіки та підтримки соціального сектора.

Новини Світу • 9 квітня, 01:32 • 3751 перегляди

Мадуро назвав держсекретаря США "ідіотом"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро різко відповів держсекретарю США Марко Рубіо через його попередження про наслідки агресії проти Гайани. Територіальна суперечка між країнами триває з XIX століття.

Новини Світу • 28 березня, 02:41 • 14893 перегляди

Трамп пообіцяв високі мита країнам, що купують венесуельську нафту: може вдарити по Китаю та Індії

Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на імпорт венесуельської нафти, що може зачепити Китай та Індію. Каракас назвав це актом агресії, але США готові до переговорів.

Економіка • 25 березня, 07:53 • 18058 перегляди

США скасовують ліцензію нафтовій компанії Chevron на роботу у Венесуелі

Адміністрація Трампа скасувала ліцензію Chevron на діяльність у Венесуелі через відсутність прогресу у реформах. Компанія має припинити експорт нафти та всі операції до 3 квітня.

Новини Світу • 4 березня, 22:59 • 15193 перегляди

Трамп скасував ухвалений за Байдена дозвіл на експорт нафти з Венесуели

Дональд Трамп анулює ліцензію Chevron на експорт нафти з Венесуели з 1 березня. Рішення пов'язане з невиконанням Венесуелою демократичних умов та домовленостей щодо депортації.

Новини Світу • 27 лютого, 11:00 • 20489 перегляди

Венесуела відправила літаки за своїми громадянами зі США: що відомо про угоду

Після переговорів з США Венесуела погодилась прийняти назад своїх громадян без документів. Серед депортованих можуть бути особи, пов'язані з кримінальними угрупованнями.

Новини Світу • 10 лютого, 23:25 • 26490 перегляди

Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США

Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.

Новини Світу • 1 лютого, 19:13 • 39631 перегляди

Адміністрація Трампа скасувала захищений захист для 600 тисяч венесуельців

Адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 600 тисяч венесуельців у США. Це відбулося незважаючи на те, що Байден продовжив цей статус на 18 місяців через гуманітарну кризу у Венесуелі.

Новини Світу • 29 січня, 12:53 • 23736 перегляди

Трамп планує усунути Мадуро: що готує нова адміністрація США для Венесуели

Команда новообраного президента США Трампа заявляє про намір змінити режим у Венесуелі. Радники порівнюють можливе усунення Мадуро з нещодавнім поваленням Асада та розглядають невійськові методи впливу.

Новини Світу • 19 січня, 07:35 • 32772 перегляди

"Інавгурація" Мадуро – фікція: Україна підтримала позицію ЄС

МЗС України приєдналося до позиції ЄС щодо невизнання третьої "інавгурації" Ніколаса Мадуро у Венесуелі. На тлі масових протестів Мадуро розпочав новий президентський термін до 2031 року.

Політика • 12 січня, 18:07 • 23723 перегляди

Венесуела несподівано закрила кордон з Бразилією після інавгурації Мадуро

Венесуела тимчасово закрила спільний кордон з Бразилією після того, як Ніколас Мадуро вступив на третій президентський термін. Закриття триватиме до наступного понеділка, причини рішення офіційно не коментуються.

Новини Світу • 11 січня, 07:54 • 29208 перегляди

США та ЄС запровадили санкції проти Венесуели та пропонують винагороду за арешт Мадуро

США та ЄС запровадили нові санкції проти восьми венесуельських чиновників через репресії режиму Мадуро. Держдеп США збільшив винагороду до $25 млн за інформацію, що призведе до арешту президента Венесуели.

Політика • 11 січня, 07:01 • 48561 перегляди

На тлі протестів у Венесуелі відбулася інавгурація президента Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав свій третій президентський термін до 2031 року на тлі масових протестів. Інавгурація відбулась під посиленою охороною, а західні країни запровадили нові санкції проти венесуельських чиновників.

Політика • 11 січня, 03:15 • 33845 перегляди

МЗС відреагувало на заяви Мадуро про затримання у Венесуелі "найманців з України"

Венесуельська влада не має інформації про українське громадянство затриманих осіб, про яких заявляв Мадуро. МЗС України перевіряє інформацію через дипломатичні канали та послів-партнерів.

Політика • 10 січня, 13:36 • 27078 перегляди

Мадуро заявив про затримання іноземців, серед яких українці

Президент Венесуели повідомив про затримання семи "найманців" - двох американців та п'яти осіб з України та Колумбії. Мадуро не надав доказів звинувачень, заявивши лише про "висококаліберних" фахівців.

Новини Світу • 8 січня, 03:53 • 24101 перегляди

Венесуела розриває дипломатичні відносини з Парагваєм через підтримку опозиції

Венесуела припиняє дипломатичні відносини з Парагваєм та відкликає своїх дипломатів. Рішення прийнято після заяви президента Парагваю Сантьяго Пеньї про підтримку венесуельської опозиції.

Новини Світу • 6 січня, 23:22 • 23028 перегляди

Опозиція Венесуели готує масштабні протести напередодні інавгурації Мадуро

Лідер опозиції Марія Коріна Мачадо закликала венесуельців вийти на протести 9 січня проти інавгурації Мадуро. Акція стане відповіддю на спірні результати президентських виборів, що відбулися 28 липня.

Новини Світу • 6 січня, 02:39 • 26112 перегляди

Венесуела пропонує від 500 до 100 тис. доларів США за затримання опозиціонера Гонсалеса

Уряд Мадуро оголосив винагороду за інформацію про місцезнаходження лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Опозиціонер планує повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду президента замість Мадуро.

Новини Світу • 3 січня, 15:46 • 23233 перегляди

Поліція Венесуели оголосила нагороду 100 тис. доларів за опозиційного лідера Гонсалеса

Влада Венесуели оголосила винагороду за інформацію про місцезнаходження Едмундо Гонсалеса, який наполягає на своїй перемозі на виборах. Опозиціонер перебуває в Іспанії та обіцяє повернутися для складання президентської присяги.

Новини Світу • 3 січня, 05:33 • 27262 перегляди

Європарламент вручив премію Сахарова лідерам венесуельської опозиції

Едмундо Гонсалес та Марія Коріна Мачадо отримали премію Сахарова 2024 за боротьбу за демократію у Венесуелі. Гонсалес прийняв нагороду особисто, а Мачадо виступила по відеозв'язку.

Новини Світу • 17 грудня, 14:55 • 17794 перегляди

Озброєні силовики оточили посольство Аргентини у Каракасі: що там відбувається

Венесуельські силовики в капюшонах заблокували посольство Аргентини, де переховуються 6 опозиціонерів. Над будівлею літають дрони, а телефонний зв'язок перервано.

Новини Світу • 24 листопада, 10:05 • 21453 перегляди

Уряд Мадуро розпочав нове розслідування проти лідерки венесуельської опозиції: прокуратура заговорила про "держзраду"

Уряд Ніколаса Мадуро розпочав розслідування проти лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.

Новини Світу • 23 листопада, 08:36 • 18410 перегляди

Французькі фермери розпочали масштабні протести проти торгової угоди з МЕРКОСУР

У 80 департаментах Франції фермери протестують проти угоди про вільну торгівлю між ЄС і МЕРКОСУР. Аграрії вимагають змінити договір через недотримання кліматичної угоди та нерівні умови виробництва.

Новини Світу • 18 листопада, 12:48 • 17260 перегляди

Венесуела звільняє сотні протестувальників після суперечливих виборів Мадуро

Влада Венесуели звільнила 225 осіб, заарештованих під час протестів проти переобрання Мадуро. Правозахисні організації підтвердили звільнення 107 політичних в'язнів.

Новини Світу • 17 листопада, 13:04 • 22597 перегляди

Венесуела та рф уклали нові угоди: що відомо про таємну співпрацю

Під час візиту віце-прем'єра рф до Каракаса підписано нові угоди про співпрацю в розвідці та енергетиці. Венесуела залишається одним з небагатьох союзників рф та підтримує її позицію у війні проти України.

Новини Світу • 8 листопада, 03:00 • 18015 перегляди

Лідери венесуельської опозиції отримали премію Сахарова

Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес Уррутія стали лауреатами премії Сахарова 2024 року. Нагороду присуджено за їхню боротьбу за відновлення демократії у Венесуелі.

Новини Світу • 24 жовтня, 13:10 • 17183 перегляди

Байден підтримує перевибори у Венесуелі

Президент США Джо Байден заявив, що підтримає нові вибори у Венесуелі. Раніше з такою пропозицією виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Новини Світу • 15 серпня, 21:04 • 23155 перегляди

У Венесуелі посилюються протести, Мадуро закликав до "залізного кулака для дотримання конституційних принципів"

Президент Венесуели Мадуро вимагає жорстких дій влади після протестів проти його переобрання. Опозиція закликає до нового 'глобального' мітингу 17 серпня, оскаржуючи результати виборів.

Новини Світу • 13 серпня, 08:49 • 21229 перегляди

Опозиція Венесуели оголосила Всесвітній день протесту 17 серпня

Опозиція Венесуели оголосила всесвітній день протесту 17 серпня, щоб підтримати свою перемогу на останніх виборах. Лідер опозиції закликає вийти на вулиці Венесуели та світу, незважаючи на оголошення Мадуро переможцем.

Суспільство • 11 серпня, 23:47 • 45614 перегляди

Мадуро у спробі приховати результати виборів, закрив доступ до соцмереж

Президент Венесуели Мадуро наказав заблокувати доступ до соцмережі X на 10 днів. Це рішення прийняте після того, як його перемога на виборах була широко оскаржена, а багато країн визнали переможцем опозиційного кандидата.

Новини Світу • 9 серпня, 08:40 • 23917 перегляди