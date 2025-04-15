Президент Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного економічного стану у Венесуелі терміном на 60 днів. Це дозволить вжити заходів для стабілізації економіки та підтримки соціального сектора.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро різко відповів держсекретарю США Марко Рубіо через його попередження про наслідки агресії проти Гайани. Територіальна суперечка між країнами триває з XIX століття.
Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на імпорт венесуельської нафти, що може зачепити Китай та Індію. Каракас назвав це актом агресії, але США готові до переговорів.
Адміністрація Трампа скасувала ліцензію Chevron на діяльність у Венесуелі через відсутність прогресу у реформах. Компанія має припинити експорт нафти та всі операції до 3 квітня.
Дональд Трамп анулює ліцензію Chevron на експорт нафти з Венесуели з 1 березня. Рішення пов'язане з невиконанням Венесуелою демократичних умов та домовленостей щодо депортації.
Після переговорів з США Венесуела погодилась прийняти назад своїх громадян без документів. Серед депортованих можуть бути особи, пов'язані з кримінальними угрупованнями.
Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.
Адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 600 тисяч венесуельців у США. Це відбулося незважаючи на те, що Байден продовжив цей статус на 18 місяців через гуманітарну кризу у Венесуелі.
Команда новообраного президента США Трампа заявляє про намір змінити режим у Венесуелі. Радники порівнюють можливе усунення Мадуро з нещодавнім поваленням Асада та розглядають невійськові методи впливу.
МЗС України приєдналося до позиції ЄС щодо невизнання третьої "інавгурації" Ніколаса Мадуро у Венесуелі. На тлі масових протестів Мадуро розпочав новий президентський термін до 2031 року.
Венесуела тимчасово закрила спільний кордон з Бразилією після того, як Ніколас Мадуро вступив на третій президентський термін. Закриття триватиме до наступного понеділка, причини рішення офіційно не коментуються.
США та ЄС запровадили нові санкції проти восьми венесуельських чиновників через репресії режиму Мадуро. Держдеп США збільшив винагороду до $25 млн за інформацію, що призведе до арешту президента Венесуели.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав свій третій президентський термін до 2031 року на тлі масових протестів. Інавгурація відбулась під посиленою охороною, а західні країни запровадили нові санкції проти венесуельських чиновників.
Венесуельська влада не має інформації про українське громадянство затриманих осіб, про яких заявляв Мадуро. МЗС України перевіряє інформацію через дипломатичні канали та послів-партнерів.
Президент Венесуели повідомив про затримання семи "найманців" - двох американців та п'яти осіб з України та Колумбії. Мадуро не надав доказів звинувачень, заявивши лише про "висококаліберних" фахівців.
Венесуела припиняє дипломатичні відносини з Парагваєм та відкликає своїх дипломатів. Рішення прийнято після заяви президента Парагваю Сантьяго Пеньї про підтримку венесуельської опозиції.
Лідер опозиції Марія Коріна Мачадо закликала венесуельців вийти на протести 9 січня проти інавгурації Мадуро. Акція стане відповіддю на спірні результати президентських виборів, що відбулися 28 липня.
Уряд Мадуро оголосив винагороду за інформацію про місцезнаходження лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Опозиціонер планує повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду президента замість Мадуро.
Влада Венесуели оголосила винагороду за інформацію про місцезнаходження Едмундо Гонсалеса, який наполягає на своїй перемозі на виборах. Опозиціонер перебуває в Іспанії та обіцяє повернутися для складання президентської присяги.
Едмундо Гонсалес та Марія Коріна Мачадо отримали премію Сахарова 2024 за боротьбу за демократію у Венесуелі. Гонсалес прийняв нагороду особисто, а Мачадо виступила по відеозв'язку.
Венесуельські силовики в капюшонах заблокували посольство Аргентини, де переховуються 6 опозиціонерів. Над будівлею літають дрони, а телефонний зв'язок перервано.
Уряд Ніколаса Мадуро розпочав розслідування проти лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.
У 80 департаментах Франції фермери протестують проти угоди про вільну торгівлю між ЄС і МЕРКОСУР. Аграрії вимагають змінити договір через недотримання кліматичної угоди та нерівні умови виробництва.
Влада Венесуели звільнила 225 осіб, заарештованих під час протестів проти переобрання Мадуро. Правозахисні організації підтвердили звільнення 107 політичних в'язнів.
Під час візиту віце-прем'єра рф до Каракаса підписано нові угоди про співпрацю в розвідці та енергетиці. Венесуела залишається одним з небагатьох союзників рф та підтримує її позицію у війні проти України.
Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес Уррутія стали лауреатами премії Сахарова 2024 року. Нагороду присуджено за їхню боротьбу за відновлення демократії у Венесуелі.
Президент США Джо Байден заявив, що підтримає нові вибори у Венесуелі. Раніше з такою пропозицією виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.
Президент Венесуели Мадуро вимагає жорстких дій влади після протестів проти його переобрання. Опозиція закликає до нового 'глобального' мітингу 17 серпня, оскаржуючи результати виборів.
Опозиція Венесуели оголосила всесвітній день протесту 17 серпня, щоб підтримати свою перемогу на останніх виборах. Лідер опозиції закликає вийти на вулиці Венесуели та світу, незважаючи на оголошення Мадуро переможцем.
Президент Венесуели Мадуро наказав заблокувати доступ до соцмережі X на 10 днів. Це рішення прийняте після того, як його перемога на виборах була широко оскаржена, а багато країн визнали переможцем опозиційного кандидата.