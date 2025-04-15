Ніколас Мадуро

Венесуела та рф уклали нові угоди: що відомо про таємну співпрацю

Під час візиту віце-прем'єра рф до Каракаса підписано нові угоди про співпрацю в розвідці та енергетиці. Венесуела залишається одним з небагатьох союзників рф та підтримує її позицію у війні проти України.