Трамп знову назвав себе миротворцем і оприлюднив 25 "головних досягнень" за 2025-2026 роки
Київ • УНН
Трамп оприлюднив 25 досягнень своєї адміністрації за 2025–2026 роки. Серед них він назвав завершення 8 воєн, мита, операції проти Ірану та Венесуели.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив перелік із 25 результатів своєї роботи у 2025-2026 роках, які він вважає головними досягненнями другого президентського терміну. Серед них американський лідер назвав завершення 8 воєн, рекордне посилення кордону, масштабні мита, операції проти Ірану та Венесуели, а також надання англійській мові офіційного статусу у США, пише УНН.
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У своєму переліку Трамп стверджує, що протягом перших 12 місяців йому вдалося "завершити 8 воєн" завдяки мирним угодам. Окремо серед своїх зовнішньополітичних результатів президент США назвав припинення війни в Секторі Гази.
Значну частину списку Трамп присвятив економіці. Він назвав своїм досягненням запровадження 50% мит на імпортні мідь, алюміній і сталь та 25% мит на іноземні автомобілі, заявивши, що ці заходи мають повернути промислове виробництво до США. Також президент приписав своїй адміністрації залучення $19,2 трлн інвестиційних зобов'язань та 80 історичних максимумів американського фондового ринку з моменту виборів.
Війни, Іран та Мадуро
До переліку Трамп включив захоплення та притягнення до відповідальності колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в межах операції Absolute Resolve.
Ще одним своїм досягненням американський президент назвав удари по ядерній інфраструктурі Ірану. За твердженням Трампа, операції Midnight Hammer та Epic Fury знищили можливості Тегерана зі збагачення урану та не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.
Серед внутрішньополітичних результатів Трамп також назвав ухвалення Laken Riley Act, масштабне скорочення податків, рекордні інвестиції у Збройні сили США, боротьбу з нелегальною міграцією та оголошення англійської офіційною мовою Сполучених Штатів.
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Окремим пунктом президент заявив про "найбезпечніший кордон в історії" та стверджує, що протягом останніх 16 місяців до США не допустили жодного нелегального мігранта.
Опублікований перелік є власною оцінкою Трампом результатів його адміністрації, а низка наведених у ньому формулювань – зокрема про "8 завершених воєн", "найбезпечніший кордон в історії" та повне знищення іранських можливостей зі збагачення урану – є твердженнями самого президента США.
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