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Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР

Київ • УНН

 • 8934 перегляди

Економіка рф майже зупинила зростання, а дефіцит бюджету досяг 2,8% ВВП. Резерви тануть, ставки за облігаціями сягають 17%.

Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР

російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки величезних військових витрат: економічне зростання майже зупинилося, дефіцит бюджету збільшується, а доступні резерви скорочуються. Водночас економісти поки не бачать ознак неминучої фінансової кризи чи економічного колапсу, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Після зростання більш ніж на 4% у 2023–2024 роках російська економіка різко сповільнилася. Уряд рф прогнозує зростання лише на 0,6% цього року, причому в першому кварталі економіка скоротилася і лише дещо відновилася у другому.

Погіршуються й настрої російських споживачів. Індекс споживчих настроїв "Левада-центру" влітку впав до 94 пунктів проти 116 навесні та влітку 2025 року. Значення нижче 100 свідчить про переважання негативних оцінок.

Дефіцит зростає, резерви скорочуються

Однією з головних проблем стає стан російського бюджету. Станом на кінець липня його дефіцит досяг 2,8% річного ВВП – майже вдвічі більше за початковий план на весь рік.

Доступні кошти резервного фонду скоротилися до приблизно 1,6% ВВП. Через це кремль дедалі більше змушений позичати гроші у російських банків.

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Водночас обслуговування таких запозичень коштує дорого. За оцінкою експерта Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, ставки за російськими облігаціями сягають 17%.

Бюджетний стрес посилює сумніви щодо того, як довго росія зможе вести війну

– зазначив Клюге.

Додатковий тиск створюють високі процентні ставки, які Центробанк рф утримує для боротьби з інфляцією, спричиненою зокрема військовими витратами. Найсильніше це б'є по цивільному бізнесу, який, на відміну від оборонних підприємств, не має привілейованого доступу до кредитування.

Ще одним джерелом фінансування оборонної промисловості стали кредити російських банків. Такі борги не відображаються безпосередньо в показниках бюджетного дефіциту.

Попри накопичення проблем, економісти не очікують негайного обвалу російської економіки. Високі нафтові доходи поки дозволяють Кремлю фінансувати війну, однак нинішня модель поступово збільшує боргове та бюджетне навантаження на країну.

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Степан Гафтко

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