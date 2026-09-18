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Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст

Київ • УНН

 • 5310 перегляди

Білий дім підтвердив, що Трамп підпише санкційний закон о 16:30. Документ передбачає мита до 100% для покупців енергоносіїв рф.

Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп сьогодні планує підписати закон про "пекельні санкції" проти рф. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу, пише УНН.

Білий дім підтверджує, що президент Трамп має намір підписати закон про санкції проти росії сьогодні о 16:30 

- повідомив журналіст.

Додамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти рф, який 262 голосами "за" схвалила Палата представників.

Нагадаємо

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Закони
Санкції
Палата представників США
Білий дім
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки