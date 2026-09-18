Белый дом подтверждает, что Трамп сегодня подпишет закон о «адских санкциях» против рф — журналист
Киев • УНН
Белый дом подтвердил, что Трамп подпишет санкционный закон в 16:30. Документ предусматривает пошлины до 100% для покупателей энергоносителей рф.
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп сегодня планирует подписать закон о "адских санкциях" против рф. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу, пишет УНН.
Белый дом подтверждает, что президент Трамп намерен подписать закон о санкциях против россии сегодня в 16:30
Добавим
Ранее СМИ сообщали, что Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против рф, который 262 голосами "за" одобрила Палата представителей.
Напомним
Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.