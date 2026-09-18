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В Боливии учёные обнаружили новый вид дикой кошки

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

Учёные обнаружили Leopardus tilcayo, который отделился от других тигровых кошек 1,4 миллиона лет назад. Численность вида неизвестна.

В Боливии учёные обнаружили новый вид дикой кошки

Впервые за 100 лет учёные открыли первый новый вид кошачьих в Боливии, который назвали Leopardus tilcayo. Об этом сообщает National Geographic со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology, передаёт УНН.

Подробности

Животное в 2016 году передали в заповедник Сенда-Верде в Боливии. Местный мужчина нашёл котёнка возле леса и сначала считал его домашней кошкой, но примерно через год понял, что это дикое животное.

Биолог, учёная и основательница Программы исследования боливийских кошачьих Паола Ногалес-Аскаррунс обратила внимание на необычный внешний вид кошки. Она была значительно меньше обычной домашней кошки, имела длинные усы, короткие круглые уши и пятна, похожие на леопардовые.

Я сделала сто фотографий этого. Я была настолько очарована

- вспоминает Ногалес-Аскаррунс.

Согласно имеющимся данным, это стал первый новый вид семейства кошачьих, открытый более чем за 100 лет.

Интересно, что это открытие не является подтверждением вида, предложенного в далёком прошлом, или ранее признанного подвида, повышенного до статуса вида, что является более распространёнными и значимыми находками. Нет, эта кошка была чем-то совершенно новым для науки

- говорится в исследовании.

Сначала исследовательница считала, что это Leopardus tigrinus, вид, описанный ещё в 1775 году. Однако в 2019 году она заметила, что розетки на его шерсти отличаются от тех, которые имеют тигровые кошки в Бразилии.

Вместе с генетиками из Бразилии и Бельгии учёная исследовала геном животного. Сравнение полных геномов 38 представителей рода Leopardus показало, что L. tilcayo является отдельным видом и отделился от других тигровых кошек около 1,4 миллиона лет назад.

Потребовалось ещё несколько лет, прежде чем Ногалес-Аскаррунс развила свои навыки генетического анализа до такой степени, чтобы смогла исследовать геном загадочной кошки с достаточной точностью. Затем, работая с Эдуардо Эйзириком, генетиком из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, и соавтором исследования Йонасом Лескроартом из Антверпенского университета, команда смогла найти её отдельное место на семейном дереве кошек. В своей статье исследователи предлагают называть кошку Leopardus tilcayo ( Леопардовая тилькайо ) в честь слова, под которым её знают местные жители

- пишет издание.

В то же время об образе жизни нового вида кошачьих известно очень мало. Исследователи отмечают, что открытие может повлиять и на охрану этих животных, поскольку после разделения одного вида на несколько отдельных популяции необходимо оценивать отдельно. В настоящее время учёные не знают, сколько тигровых кошек L. tilcayo живёт в дикой природе.

Возле станции "Вернадский" родился первый тюлень Уэдделла: учёные показали серию милых фото17.09.26, 14:30 • 15362 просмотра

Алла Киосак

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