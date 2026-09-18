Путин окончательно превратил выборы в Госдуму в "референдум за войну" — ЦПД

На фоне растущей усталости российского общества от войны и падения ее реальной поддержки среди населения диктатор владимир путин прибегает к грубым политическим манипуляциям. Он пытается искусственно связать участие в нелегитимных выборах в госдуму с поддержкой российской армии и войны против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в своем обращении перед началом голосования диктатор призвал россиян прийти на участки, назвав участие в голосовании "общим вкладом в победу россии".

путин прямо заявил, что результаты выборов должны продемонстрировать армии, что "за бойцами стоят миллионы людей". Он также отметил, что рассчитывает на "победу настоящих патриотов" — прежде всего участников войны против Украины — указывают в ЦПД.

Там оценивают, что подобная риторика свидетельствует о стремлении кремля превратить избирательный процесс в "референдум в поддержку войны".

"Отождествляя участие в голосовании с "патриотическим долгом" и "доверием к военным", кремлевская власть стремится создать иллюзию массовой поддержки войны и навязать россиянам коллективную ответственность за продолжение боевых действий", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

россияне, находящиеся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к системам дистанционного электронного голосования накануне выборов в госдуму.

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