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росіянам за кордоном почали блокувати доступ до онлайн-голосування на виборах до держдуми

Київ • УНН

 • 5526 перегляди

Громадяни рф за кордоном не можуть авторизуватися в системах онлайн-голосування. Голосування до Держдуми має розпочатися 18 вересня.

росіянам за кордоном почали блокувати доступ до онлайн-голосування на виборах до держдуми

росіяни, які перебувають за кордоном, стикаються з блокуванням доступу до систем дистанційного електронного голосування напередодні виборів до держдуми. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дослідження проєкту "Теплиця соціальних технологій" і The Bell, пише УНН.

Деталі

Йдеться про так звані "зворотні блокування", коли самі виборчі сервіси формально залишаються доступними, але авторизація з іноземних мереж не працює або суттєво ускладнена.

Під час тестів головна сторінка mos.ru відкривалася з-за кордону, однак увійти через login.mos.ru з різних країн Європи не вдавалося. Частині користувачів вдалося авторизуватися лише через платний VPN.

Проблеми виникають і з федеральною системою голосування

Схожа ситуація зафіксована з порталом дистанційного електронного голосування vybory.gov.ru. Сам сайт відкривався, однак із сервера в Німеччині не працювали "Госуслуги" та система ЕСИА, необхідні для авторизації.

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Дослідники зазначають, що оцінити масштаб блокування поки складно, оскільки через деякі інші іноземні підключення сервіси все ж працювали.

Водночас сайти ЦВК та регіональних виборчих комісій, зокрема створених росією на окупованих територіях України, під час перевірок взагалі не відкривалися з-за кордону. Перевірити безпосереднє отримання електронного бюлетеня поки неможливо, оскільки голосування має розпочатися 18 вересня.

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Степан Гафтко

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