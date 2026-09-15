Россиянам за рубежом начали блокировать доступ к онлайн-голосованию на выборах в Госдуму
Киев • УНН
Граждане РФ за рубежом не могут авторизоваться в системах онлайн-голосования. Голосование в Госдуму должно начаться 18 сентября.
россияне, находящиеся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к системам дистанционного электронного голосования накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на исследование проекта "Теплица социальных технологий" и The Bell, пишет УНН.
Детали
Речь идет о так называемых "обратных блокировках", когда сами избирательные сервисы формально остаются доступными, но авторизация из зарубежных сетей не работает или существенно затруднена.
Во время тестов главная страница mos.ru открывалась из-за границы, однако войти через login.mos.ru из разных стран Европы не удавалось. Части пользователей удалось авторизоваться только через платный VPN.
Проблемы возникают и с федеральной системой голосования
Похожая ситуация зафиксирована с порталом дистанционного электронного голосования vybory.gov.ru. Сам сайт открывался, однако с сервера в Германии не работали "Госуслуги" и система ЕСИА, необходимые для авторизации.
россия готовит массовые фальсификации выборов в Госдуму на оккупированных территориях Украины - ЦПД11.08.26, 10:20 • 5463 просмотра
Исследователи отмечают, что оценить масштаб блокировки пока сложно, поскольку через некоторые другие зарубежные подключения сервисы все же работали.
В то же время сайты ЦИК и региональных избирательных комиссий, в частности созданных россией на оккупированных территориях Украины, во время проверок вообще не открывались из-за границы. Проверить непосредственное получение электронного бюллетеня пока невозможно, поскольку голосование должно начаться 18 сентября.
СБУ призывает жителей временно оккупированных территорий Украины не участвовать в фейковых "выборах" рф14.09.26, 13:39 • 4766 просмотров