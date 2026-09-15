Россиянам за рубежом начали блокировать доступ к онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

россияне, находящиеся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к системам дистанционного электронного голосования накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на исследование проекта "Теплица социальных технологий" и The Bell, пишет УНН.

Детали

Речь идет о так называемых "обратных блокировках", когда сами избирательные сервисы формально остаются доступными, но авторизация из зарубежных сетей не работает или существенно затруднена.

Во время тестов главная страница mos.ru открывалась из-за границы, однако войти через login.mos.ru из разных стран Европы не удавалось. Части пользователей удалось авторизоваться только через платный VPN.

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Похожая ситуация зафиксирована с порталом дистанционного электронного голосования vybory.gov.ru. Сам сайт открывался, однако с сервера в Германии не работали "Госуслуги" и система ЕСИА, необходимые для авторизации.

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Исследователи отмечают, что оценить масштаб блокировки пока сложно, поскольку через некоторые другие зарубежные подключения сервисы все же работали.

В то же время сайты ЦИК и региональных избирательных комиссий, в частности созданных россией на оккупированных территориях Украины, во время проверок вообще не открывались из-за границы. Проверить непосредственное получение электронного бюллетеня пока невозможно, поскольку голосование должно начаться 18 сентября.

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