В Киевской области после атаки повреждены предприятие и жилой дом
Киев • УНН
В Фастовском районе в результате удара вражеского БПЛА повреждено предприятие и загорелся дом. О пострадавших не сообщалось.
В Фастовском районе Киевской области в результате вражеской атаки повреждено предприятие. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, на территории предприятия возник пожар.
Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала
До этого в Киевской ОВА рассказали, что в Фастовском районе в результате попадания вражеского БпЛА возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. Погибших и пострадавших нет.
Напомним
Накануне в результате вражеской атаки в Фастовском районе Киевщины погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик.
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