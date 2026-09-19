россияне ударили по ТЦ в Днепре: есть пострадавшие
Киев • УНН
В Днепре российские оккупанты попали в торговый центр "Новый Континент". Известно о двух пострадавших, спасатели тушат пожар.
В субботу, 19 сентября, российские оккупанты ударили по зданию торгового центра в Днепре. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, оккупанты попали в ТЦ "Новый Континент". В настоящее время известно о двух пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия пожара.
Напомним
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