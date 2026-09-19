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Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно

Киев • УНН

 • 3460 просмотра

Украина может получить S-300 Clone и GAM-67 в пакете ПВО США стоимостью до $2,68 млрд. Ракеты совместимы с частью советских ЗРК.

Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно

Украина должна получить новые зенитные ракеты S-300 Clone и GAM-67 в рамках разрешённого США пакета компонентов ПВО стоимостью до $2,68 млрд. Речь идёт о новых разработках, часть которых сможет работать с советскими комплексами, уже состоящими на вооружении ВСУ, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

В пакет также войдут системы Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket, пусковые установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, радары RPS 202 для обнаружения беспилотников и другое оборудование.

Закупку планируют профинансировать за счёт взносов европейских партнёров и неиспользованных средств американской программы Foreign Military Financing для Украины.

Что известно о новых ракетах

По данным Defense Express, S-300 Clone, несмотря на название, не является копией советской ракеты 5В55. Это новая ракета для комплексов С-300 с расширенными характеристиками и более современным принципом наведения на цель.

GAM-67 также является новой разработкой. Её создают для комплексов ПВО средней дальности, в частности уже имеющихся систем советского происхождения и перспективных ЗРК.

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Defense Express отмечает, что разработка обеих ракет продолжается уже некоторое время, а в последнее время финансирование проектов активизировалось. Одним из потенциальных преимуществ таких ракет может стать их универсальность и возможность использования с различными зенитными комплексами.

В будущем такие решения также могут позволить странам, которые до сих пор эксплуатируют советские или российские ЗРК, получать новые ракеты без зависимости от поставок из России.

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Степан Гафтко

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