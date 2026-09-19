Трамп заявил, что Россия уже пять лет атакует союзников Украины
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Россия уже около пяти лет атакует союзников Украины. Он также похвалил президента Польши за работу и контроль над ситуацией.
россия уже атаковала союзников Украины и делает это на протяжении последних пяти лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
Это стало ответом главы Белого дома на обеспокоенность руководителей Польши из-за возможной атаки России на союзников Киева.
Я думаю, они уже напали на союзников Украины. Они нападают на союзников Украины уже примерно пять лет. Поэтому я с этим согласен. Думаю, все с этим согласны
Он добавил, что в Польше "хороший президент, он отлично выполняет свою работу и контролирует ситуацию".
Напомним
На днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут "периодом очень активных действий" со стороны России, при этом нельзя исключать, что эскалация может затронуть и польскую территорию.
Сикорский призвал вдвое усилить поддержку Украины после атак рф вблизи границы с Польшей13.09.26, 20:47 • 8218 просмотров