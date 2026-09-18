"Америка имеет шанс подать агрессору сигнал" — Зеленский ожидает, что рычаги закона Грэма помогут заставить рф выбрать мир
Киев • УНН
Зеленский призвал США принять законопроект Грэма о санкциях против россии. Палата представителей одобрила его 262 голосами.
Украина рассчитывает, что законопроект Линдси Грэма станет законом и его рычаги помогут заставить россию выбрать мир. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Буквально сейчас у Америки есть шанс подать агрессору правильный сигнал о том, что справедливое давление будет оказано и войну нужно заканчивать. Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конце концов станет законом и его рычаги помогут заставить россию выбрать мир. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает это
Белый дом подтверждает, что Трамп сегодня подпишет закон о «адских санкциях» против рф — журналист18.09.26, 20:24 • 8718 просмотров
Добавим
Ранее СМИ сообщали, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против РФ, который Палата представителей одобрила 262 голосами "за".
Напомним
Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.