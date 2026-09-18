"Америка имеет шанс подать агрессору сигнал" — Зеленский ожидает, что рычаги закона Грэма помогут заставить рф выбрать мир

Украина рассчитывает, что законопроект Линдси Грэма станет законом и его рычаги помогут заставить россию выбрать мир. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Буквально сейчас у Америки есть шанс подать агрессору правильный сигнал о том, что справедливое давление будет оказано и войну нужно заканчивать. Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конце концов станет законом и его рычаги помогут заставить россию выбрать мир. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает это