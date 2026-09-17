Палата представників США остаточно схвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти росії

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. За документ проголосували 252 конгресмени, проти – 154, після чого він може бути переданий президенту США Дональду Трампу на підпис, пише УНН.

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Під час фінального голосування законопроєкт підтримали 197 республіканців, 54 демократи та 1 незалежний конгресмен. Проти виступили 6 республіканців і 148 демократів, ще 27 членів Палати не голосували.

Раніше, 7 серпня, Сенат США схвалив H.R. 5334 із поправками 86 голосами проти 11. Палата представників тепер погодила саме сенатську редакцію документа, тому додаткового узгодження між двома палатами Конгресу не потрібно.

Мита до 100% і нові санкції проти росії

Законопроєкт передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та інших осіб, пов'язаних з урядом рф. Окремий блок дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% щодо країн, які входять до найбільших покупців російської нафти або газу чи сприяють обходу нафтових санкцій.

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Документ також передбачає значну свободу президента у застосуванні винятків із санкцій та можливість припинити частину обмежень після укладення мирної угоди щодо війни росії проти України.

Адміністрація Трампа раніше офіційно підтримала сенатську редакцію H.R. 5334. У Білому домі заявляли, що радники президента рекомендуватимуть йому підписати документ, якщо він надійде на підпис у нинішньому вигляді.

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