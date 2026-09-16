У Конгресі США закликали не підтримувати нові санкції проти росії через широкі тарифні повноваження Трампа

Конгресмен-демократ Грегорі Мікс закликав Палату представників США не підтримувати законопроєкт про масштабні санкції проти росії та Ірану. Він назвав документ "троянським конем" і заявив, що головною проблемою є додаткові повноваження президента Дональда Трампа щодо запровадження мит, пише УНН.

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За словами Мікса, законопроєкт "навряд чи призведе до запровадження будь-яких нових санкцій проти росії". Водночас він виступив проти положень, які дозволять президенту самостійно застосовувати нові тарифи.

У той момент, коли американці вже стикаються з різким зростанням цін на бензин, підвищенням ставок за іпотекою та високою інфляцією, Конгрес не може надати Трампу додаткові повноваження щодо запровадження тарифів, які, як ми знаємо, він обов'язково використає на шкоду – заявив Мікс під час дебатів.

Фінальне голосування очікується сьогодні

Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти росії та Ірану, а також можливість запровадження мит до 100% проти найбільших покупців російських енергоресурсів.

Раніше документ пройшов процедурне голосування у Палаті представників. Тепер конгресмени мають провести фінальне голосування щодо його ухвалення.

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