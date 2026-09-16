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У Конгресі США закликали не підтримувати нові санкції проти росії через широкі тарифні повноваження Трампа

Київ • УНН

 • 11725 перегляди

Грегорі Мікс назвав законопроєкт про санкції проти росії та Ірану «троянським конем». Фінальне голосування очікується сьогодні.

У Конгресі США закликали не підтримувати нові санкції проти росії через широкі тарифні повноваження Трампа

Конгресмен-демократ Грегорі Мікс закликав Палату представників США не підтримувати законопроєкт про масштабні санкції проти росії та Ірану. Він назвав документ "троянським конем" і заявив, що головною проблемою є додаткові повноваження президента Дональда Трампа щодо запровадження мит, пише УНН.

Деталі

За словами Мікса, законопроєкт "навряд чи призведе до запровадження будь-яких нових санкцій проти росії". Водночас він виступив проти положень, які дозволять президенту самостійно застосовувати нові тарифи.

У той момент, коли американці вже стикаються з різким зростанням цін на бензин, підвищенням ставок за іпотекою та високою інфляцією, Конгрес не може надати Трампу додаткові повноваження щодо запровадження тарифів, які, як ми знаємо, він обов'язково використає на шкоду

– заявив Мікс під час дебатів.

Фінальне голосування очікується сьогодні

Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти росії та Ірану, а також можливість запровадження мит до 100% проти найбільших покупців російських енергоресурсів.

Раніше документ пройшов процедурне голосування у Палаті представників. Тепер конгресмени мають провести фінальне голосування щодо його ухвалення.

"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування16.09.26, 07:58 • 21640 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Закони
Санкції
Палата представників США
Конгрес США
Грегорі Мікс
Дональд Трамп
Іран