Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував

Букінгемський палац відреагував на твердження брата принцеси Діани Чарльза Спенсера про те, що нинішній король Чарльз III після її смерті нібито заявив, що світ "скоро її забуде". Рідкісний коментар палацу з'явився після публікації уривків із нової книги Спенсера "Лебедина пісня: Діана, моя сестра", повідомляє E! News, пише УНН.

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Спенсер стверджує, що розмова відбулася невдовзі після смерті Діани 31 серпня 1997 року. За його версією, між ним і тодішнім принцом Чарльзом виникла гостра суперечка.

Будьте певні. Ми скоро її забудемо! – такі слова Чарльза наводить Спенсер у своїй книзі.

Букінгемський палац відповів на твердження Спенсера

У палаці не стали прямо підтверджувати або спростовувати наведені слова, однак поставили під сумнів точність спогадів брата Діани.

Хоча ми принципово не коментуємо книги, Його Величність усвідомлює, що біль братнього горя може затьмарити розум, впливати на судження та забарвлювати спогади так, як інші можуть не усвідомлювати, навіть через багато років після такої втрати – заявив представник палацу E! News.

За словами Спенсера, конфлікт із Чарльзом стосувався, зокрема, участі 15-річного принца Вільяма та 12-річного принца Гаррі в похоронній процесії за труною матері.

У 2017 році обидва принци розповідали в документальному фільмі BBC "Діана, 7 днів", що рішення про їхню участь у процесії ухвалювалося спільно родиною. Гаррі згодом зазначав, що радий, що взяв у ній участь.

Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?