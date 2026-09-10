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Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Після повернення до Британії Гаррі говорив із батьком телефоном. Водночас їхні королівські титули залишаються неактивними.

Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?

Принц Гаррі підтримує зв'язок зі своїм батьком, королем Чарльзом III, після повернення до Великої Британії разом із Меган Маркл та дітьми. Вони розмовляли телефоном уже протягом першого тижня після приїзду Гаррі, повідомляє E! News із посиланням на кілька ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Гаррі прибув до Англії 26 серпня. Попри багаторічну напруженість у відносинах із батьком, останнім часом вони намагаються поступово налагодити спілкування.

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Відносини між Гаррі та королівською родиною різко погіршилися після того, як у 2020 році він і Меган відмовилися від виконання обов'язків старших членів королівської сім'ї та переїхали до Каліфорнії. Після оголошення у 2024 році про онкологічне захворювання Чарльза III Гаррі кілька разів приїжджав до Великої Британії.

Королівський статус Гаррі та Меган не змінився

Водночас повернення подружжя до Великої Британії не означає відновлення їхнього статусу працюючих членів королівської родини. У листі від 7 вересня, оприлюдненому від імені Чарльза III, зазначалося, що титули "Його та Її Королівська Високість" залишаються неактивними та не використовуються.

У документі Гаррі та Меган фактично прирівняли до приватних осіб, які займаються власними комерційними та благодійними проєктами. Представник подружжя заявив, що вони були дещо здивовані тим, що заздалегідь не отримали інформацію про публікацію такого роз'яснення.

Сам Гаррі раніше публічно заявляв, що хотів би примиритися зі своєю родиною та не бачить сенсу продовжувати конфлікт.

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Степан Гафтко

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