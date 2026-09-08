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Британський принц Джордж прибув на навчання в Ітонський коледж

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Принц Джордж прибув до Ітона разом із батьками, принцом і принцесою Уельськими. Річне навчання в коледжі коштує близько 88 тисяч доларів.

Британський принц Джордж прибув на навчання в Ітонський коледж

Принц Джордж офіційно розпочав наступний етап своєї освіти в Ітонському коледжі. Він прибув до школи-інтернату в супроводі своїх батьків, принца та принцеси Уельських, передає УНН із посиланням на Sky News.

Родина зустрілася з ректором Ітона, сером Ніколасом Кольріджем, а також директором школи Саймоном Хендерсоном.

Вони поспілкувалися кілька хвилин, і було почуто, як Хендерсон сказав Джорджу: "Ласкаво просимо, удачі, насолоджуйтесь".

Принц Вільям та дядько Джорджа, принц Гаррі, навчалися в Ітоні разом з багатьма іншими відомими іменами, включаючи велику кількість прем'єр-міністрів, таких як лорд Девід Кемерон та Борис Джонсон, а також акторів - Тома Гіддлстона, Г'ю Лорі та Едді Редмейн.

Навчання в елітному коледжі коштує близько 88 тис. доларів на рік, каже наша королівська кореспондентка Лора Бандок.

Принц Джордж піде стопами батька і навчатиметься в Ітоні17.06.26, 09:49 • 53272 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Школа
Вільям, принц Уельський
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Девід Камерон
Борис Джонсон