Британський принц Джордж прибув на навчання в Ітонський коледж
Київ • УНН
Принц Джордж прибув до Ітона разом із батьками, принцом і принцесою Уельськими. Річне навчання в коледжі коштує близько 88 тисяч доларів.
Принц Джордж офіційно розпочав наступний етап своєї освіти в Ітонському коледжі. Він прибув до школи-інтернату в супроводі своїх батьків, принца та принцеси Уельських, передає УНН із посиланням на Sky News.
Родина зустрілася з ректором Ітона, сером Ніколасом Кольріджем, а також директором школи Саймоном Хендерсоном.
Вони поспілкувалися кілька хвилин, і було почуто, як Хендерсон сказав Джорджу: "Ласкаво просимо, удачі, насолоджуйтесь".
Принц Вільям та дядько Джорджа, принц Гаррі, навчалися в Ітоні разом з багатьма іншими відомими іменами, включаючи велику кількість прем'єр-міністрів, таких як лорд Девід Кемерон та Борис Джонсон, а також акторів - Тома Гіддлстона, Г'ю Лорі та Едді Редмейн.
Навчання в елітному коледжі коштує близько 88 тис. доларів на рік, каже наша королівська кореспондентка Лора Бандок.
Принц Джордж піде стопами батька і навчатиметься в Ітоні17.06.26, 09:49 • 53272 перегляди