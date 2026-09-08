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Британский принц Джордж прибыл на учёбу в Итонский колледж

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Принц Джордж прибыл в Итон вместе с родителями, принцем и принцессой Уэльскими. Годовое обучение в колледже стоит около 88 тысяч долларов.

Британский принц Джордж прибыл на учёбу в Итонский колледж

Принц Джордж официально начал следующий этап своего образования в Итонском колледже. Он прибыл в школу-интернат в сопровождении своих родителей, принца и принцессы Уэльских, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Семья встретилась с ректором Итона сэром Николасом Кольриджем, а также директором школы Саймоном Хендерсоном.

Они пообщались несколько минут, и было слышно, как Хендерсон сказал Джорджу: "Добро пожаловать, удачи, наслаждайся".

Принц Уильям и дядя Джорджа, принц Гарри, учились в Итоне вместе со многими другими известными людьми, включая большое количество премьер-министров, таких как лорд Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон, а также актеров — Тома Хиддлстона, Хью Лори и Эдди Редмэйна.

Обучение в элитном колледже стоит около 88 тыс. долларов в год, говорит наша королевская корреспондентка Лора Бандок.

Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17.06.26, 09:49 • 53272 просмотра

Антонина Туманова

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