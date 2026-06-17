Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне

$44.780.0351.940.10
ukenru
05:59 • 6732 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
02:33 • 16716 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 32751 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 52982 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 53391 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 44560 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
16 июня, 11:55 • 41155 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
16 июня, 11:30 • 27732 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 23325 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
16 июня, 10:14 • 8688 просмотра
Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
Миллиардер и меценат Говард Баффет лично присоединился к эвакуации жителей КупянщиныPhoto16 июня, 22:02 • 12624 просмотра
Пожар в заповеднике в Житомирской области тушили четверо суток после атаки РФPhoto16 июня, 23:05 • 4766 просмотра
Массированная атака дронов на Запорожье - количество раненых возрослоPhoto16 июня, 23:38 • 12002 просмотра
Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico17 июня, 00:14 • 17830 просмотра
НПЗ, нефтебазы и терминалы в портах: в ЦПД показали карту ударов СОУ по нефтяным объектам рф в июнеPhoto17 июня, 01:20 • 13041 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 47195 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 57783 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 64018 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 78910 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 73472 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 2766 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 42100 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 55868 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 103913 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 101667 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent
Шахед-136

Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

Кенсингтонский дворец объявил о поступлении принца Джорджа в Итонский колледж в сентябре. Стоимость обучения в заведении составляет 63 тысячи фунтов в год.

Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне

Британский принц Джордж пойдет в школу в Итонском колледже в сентябре, объявил Кенсингтонский дворец, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Он пойдет по стопам своего отца, принца Уэльского, который также учился в частной школе в Беркшире в Великобритании, где плата за обучение составляет около 63 000 фунтов стерлингов (около 73 тыс. евро) в год.

Ученики начинают обучение в школе в возрасте 13 лет, а принцу Джорджу в следующем месяце исполнится 13 лет.

Как старший ребенок принца и принцессы Уэльских, Джордж является вторым в очереди на престолонаследие.

Были предположения относительно того, в какой школе принц Джордж будет учиться после окончания школы Ламбрук в Беркшире, где он учился вместе со своей сестрой Шарлоттой и братом Луи.

Среди обсуждавшихся предложений, которые, казалось, были сосредоточены на частных, а не государственных школах, был колледж Мальборо, который посещала его мать Кэтрин.

Но был выбран более традиционный вариант: объявлено, что Джордж будет учиться в Итонском колледже, историческом частном учебном заведении, основанном в 15-м веке, где учились 20 британских премьер-министров.

В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына 22.07.24, 18:05 • 106715 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН LiteОбразование
Уильям, принц Уэльский
Кэтрин, принцесса Уэльская
Великобритания