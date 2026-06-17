Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне

Британский принц Джордж пойдет в школу в Итонском колледже в сентябре, объявил Кенсингтонский дворец, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Он пойдет по стопам своего отца, принца Уэльского, который также учился в частной школе в Беркшире в Великобритании, где плата за обучение составляет около 63 000 фунтов стерлингов (около 73 тыс. евро) в год.

Ученики начинают обучение в школе в возрасте 13 лет, а принцу Джорджу в следующем месяце исполнится 13 лет.

Как старший ребенок принца и принцессы Уэльских, Джордж является вторым в очереди на престолонаследие.

Были предположения относительно того, в какой школе принц Джордж будет учиться после окончания школы Ламбрук в Беркшире, где он учился вместе со своей сестрой Шарлоттой и братом Луи.

Среди обсуждавшихся предложений, которые, казалось, были сосредоточены на частных, а не государственных школах, был колледж Мальборо, который посещала его мать Кэтрин.

Но был выбран более традиционный вариант: объявлено, что Джордж будет учиться в Итонском колледже, историческом частном учебном заведении, основанном в 15-м веке, где учились 20 британских премьер-министров.

В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына