Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны, а Андрея Сибиги — на должность министра иностранных дел. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Зеленский внес в Парламент представления на Хмару и Сибигу. Завтра голосование за двух министров: МО и МИД - сообщил Железняк.

На официальном портале ВР пока нет информации о представлениях Президента Украины о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

В Раде разослали график встреч с кандидатами на должности министров обороны и иностранных дел - депутат

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И.о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.