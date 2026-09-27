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Россия нанесла удар по резиденции посла Саудовской Аравии в Киеве — Зеленский

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

27 сентября российские войска повредили резиденцию посла Саудовской Аравии, школы, детские сады и другие объекты. Зеленский призвал усилить давление на РФ.

Россия нанесла удар по резиденции посла Саудовской Аравии в Киеве — Зеленский

В течение дня 27 сентября российские войска нанесли удар по дому-резиденции посла Саудовской Аравии, также пострадали два детских сада и две школы, обычный жилой дом, СТО, несколько складских помещений и объектов связи. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Если бы Россия действительно готовилась к каким-либо реальным шагам по деэскалации, как она говорит об этом, в частности, американским переговорщикам, этой волны "шахедного" террора не было бы. И нужно воспринимать ситуацию трезво. Россия умеет подавать такие обнадеживающие дипломатические сигналы, которые в мире просто хотят слышать. Умеет подавать такие сигналы, чтобы отсрочить жесткие шаги мира в ответ на войну

- заявил глава государства.

Он добавил, что сейчас в Америке уже на этапе применения находится важный санкционно-тарифный закон Линдси Грэма.

Закон, который может многое изменить к лучшему, если будет применен полностью. Нужно реализовать этот закон, и каждый в мире видит, что ЕСТЬ ЗА ЧТО его применять и ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО. Мы рассчитываем на действенные решения мира и на усиление давления партнеров, чтобы Россия видела, что ее манипуляции дипломатическими сигналами не позволят снова и снова выигрывать дополнительное время для войны и террора. Важно, чтобы и другие наши партнеры из Группы семи и Группы двадцати были принципиальными

- говорится в сообщении президента.

Напомним

На этой неделе российские войска применили против Украины более 2200 ударных дронов, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительную часть которых составляли баллистические.

Евгений Устименко

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