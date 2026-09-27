Большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе: что говорят в ОП
Киев • УНН
Кирилл Буданов заявил, что новый обмен пленными может состояться на следующей неделе. Дату и количество людей не уточнили.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выразил надежду, что новый обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости.LIVE.
Конкретную дату и количество людей, которых планируют вернуть, он не назвал.
Детали
Отвечая на вопрос относительно обмена пленными, руководитель Офиса президента отметил, что новости могут появиться в ближайшее время.
"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе", — сказал Буданов.
На уточнение журналистки, идет ли речь именно о следующей неделе, он ответил: "Надеемся на это".
Какими были предыдущие заявления о подготовке обмена
В конце августа Буданов уже сообщал, что Украина готовится к новому большому обмену пленными. Тогда он отмечал, что контакты с российской стороной в основном касаются именно возвращения людей из плена. Вместе с тем в нынешнем комментарии руководитель Офиса президента не уточнил, связан ли ожидаемый обмен с подготовкой, о которой он говорил ранее.
Кого Украина вернула во время предыдущих этапов
По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 19 августа 2026 года в рамках первого этапа очередного обмена из российского плена были освобождены 103 украинских военнослужащих. Большинство из них имели ранения и тяжелые заболевания. Среди освобожденных были представители Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, территориальной обороны, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Домой вернулись солдаты, сержанты и офицеры. В Коордштабе тогда выразили благодарность Соединенным Штатам и Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации обмена.
Второй этап состоялся 24 августа, в День независимости Украины. С территории Беларуси удалось вернуть еще десятерых украинских военнослужащих — представителей ВСУ и Нацгвардии. Особенностью этого этапа стало то, что все десять ранее числились пропавшими без вести. Они защищали Украину на Донецком направлении. Двое считались пропавшими с 2024 года, еще восемь — с 2025-го.
Почти 9,7 тысячи возвращенных граждан
В сообщении Главного управления разведки от 7 сентября со ссылкой на начальника ГУР и главу Коордштаба Олега Иващенко отмечалось, что в рамках 77 обменов и других мероприятий по освобождению домой удалось вернуть 9726 граждан Украины. Это количество охватывает результаты как обменов, так и других операций по возвращению украинцев из плена.
В Координационном штабе объясняют, что во время работы над обменами рассматривают как военнослужащих с подтвержденным пребыванием в плену, так и тех, кто считается пропавшим без вести. Информацию о них собирают и обновляют в соответствующей информационной системе.
Списки пленных и освобожденных Коордштаб не разглашает по соображениям безопасности. Семьи получают сообщения о возвращении близкого человека по телефону, через SMS и в приложении "Дія".
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военных19.08.26, 13:29 • 23400 просмотров