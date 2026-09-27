Большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе: что говорят в ОП

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Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выразил надежду, что новый обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости.LIVE.

Конкретную дату и количество людей, которых планируют вернуть, он не назвал.

Детали

Отвечая на вопрос относительно обмена пленными, руководитель Офиса президента отметил, что новости могут появиться в ближайшее время.

"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе", — сказал Буданов.

На уточнение журналистки, идет ли речь именно о следующей неделе, он ответил: "Надеемся на это".

Какими были предыдущие заявления о подготовке обмена

В конце августа Буданов уже сообщал, что Украина готовится к новому большому обмену пленными. Тогда он отмечал, что контакты с российской стороной в основном касаются именно возвращения людей из плена. Вместе с тем в нынешнем комментарии руководитель Офиса президента не уточнил, связан ли ожидаемый обмен с подготовкой, о которой он говорил ранее.

Кого Украина вернула во время предыдущих этапов

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 19 августа 2026 года в рамках первого этапа очередного обмена из российского плена были освобождены 103 украинских военнослужащих. Большинство из них имели ранения и тяжелые заболевания. Среди освобожденных были представители Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, территориальной обороны, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Домой вернулись солдаты, сержанты и офицеры. В Коордштабе тогда выразили благодарность Соединенным Штатам и Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации обмена.

Второй этап состоялся 24 августа, в День независимости Украины. С территории Беларуси удалось вернуть еще десятерых украинских военнослужащих — представителей ВСУ и Нацгвардии. Особенностью этого этапа стало то, что все десять ранее числились пропавшими без вести. Они защищали Украину на Донецком направлении. Двое считались пропавшими с 2024 года, еще восемь — с 2025-го.

Почти 9,7 тысячи возвращенных граждан

В сообщении Главного управления разведки от 7 сентября со ссылкой на начальника ГУР и главу Коордштаба Олега Иващенко отмечалось, что в рамках 77 обменов и других мероприятий по освобождению домой удалось вернуть 9726 граждан Украины. Это количество охватывает результаты как обменов, так и других операций по возвращению украинцев из плена.

В Координационном штабе объясняют, что во время работы над обменами рассматривают как военнослужащих с подтвержденным пребыванием в плену, так и тех, кто считается пропавшим без вести. Информацию о них собирают и обновляют в соответствующей информационной системе.

Списки пленных и освобожденных Коордштаб не разглашает по соображениям безопасности. Семьи получают сообщения о возвращении близкого человека по телефону, через SMS и в приложении "Дія".

Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военных