Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене и возвращении из российского плена домой 103 украинских воинов, пишет УНН.

Сегодня 103 украинских воина возвращаются домой из российского плена. Это защитники из Вооружённых сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Среди освобождённых — воины, защищавшие Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях. Спасибо всем нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой. Благодарен команде, которая ежедневно работает над освобождением наших людей. Помним о каждом и каждой, кто до сих пор остаётся в плену. Делаем всё возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой — написал Зеленский.

Первый этап обмена

"Долгожданный обмен: из российского плена освобождены ещё 103 Защитника. Сегодня по результатам переговоров Координационный штаб по поручению Президента провёл первый этап очередного обмена пленными. Из российского плена освобождены 103 военнослужащих. Большинство из них имеют ранения и тяжёлые заболевания", — сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобождённых военнослужащих, как указано, — представители ВСУ, Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. "Кроме солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров. Освобождённые воины защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях. Самый молодой освобождённый сегодня Защитник родился в 2000 году. Возраст самого старшего — 59 лет", — указали в Коордштабе.

Как отмечается, "все освобождённые пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь в физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты". "Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции", — говорится в сообщении.

В Коордштабе выразили благодарность США и ОАЭ за помощь в организации обмена. "Благодарим также все причастные структуры и организации за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан. Координационный штаб продолжает работу по поиску и возвращению каждого, кто находится в российском плену. Слава Украине!" — говорится в заявлении.

Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников Мариуполя