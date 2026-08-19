Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 103 українських воїнів
Київ • УНН
Україна повернула з російського полону 103 воїнів ЗСУ, прикордонної служби та Нацгвардії. Серед них захисники Маріуполя й різних напрямків.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін і повернення із російської неволі додому 103 українських воїнів, пише УНН.
Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону. Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей. Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому
Перший етап обміну
"Довгоочікуваний обмін: з російської неволі визволено ще 103 Захисників. Сьогодні за результатами перемовин Координаційний штаб за дорученням Президента провів перший етап чергового обміну полоненими. З російської неволі визволено 103 військовослужбовці. Більшість з них мають поранення та тяжкі захворювання", - повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед визволених військовослужбовців, як вказано, — представники ЗСУ, Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. "Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Наймолодший визволений сьогодні Захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого – 59 років", - вказали у Коордштабі.
Як зазначається, "усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати". "Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції", - ідеться у повідомленні.
У Коордштабі висловив вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну. "Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян. Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі. Слава Україні!" - сказано у заяві.
Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 160 військових, у тому числі захисників Маріуполя26.06.26, 15:17 • 58211 переглядiв