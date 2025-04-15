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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 806 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26941 перегляди

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Суспільство • 14 квітня, 04:30 • 116859 перегляди

На Донеччині загинули 3 мирних жителів і 5 отримали поранення через ворожі обстріли

Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Війна • 13 квітня, 05:44 • 4297 перегляди

В окупованому Маріуполі каналізація перетворилася на озеро з фекаліями - ЦНС

В окупованому Маріуполі головний каналізаційний колектор не працює, утворивши фекальне озеро. Фекалії та стоки витікають назовні, створюючи антисанітарні умови.

Суспільство • 12 квітня, 18:31 • 3575 перегляди

World Press Photo відкликало запрошення російського пропагандиста на нагородження через "напругу на континенті"

World Press Photo відкликало запрошення фотокореспондента ТАСС на нагородження через напруженість в Європі. Причиною стала його робота на державне агентство та висвітлення протестів у Грузії.

Новини Світу • 12 квітня, 15:06 • 3779 перегляди

окупанти відроджують на ТОТ "казачі" формування для контролю та репресій

На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.

Суспільство • 9 квітня, 23:13 • 11835 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.

Суспільство • 9 квітня, 16:17 • 15536 перегляди

роспропаганда знімає тревел-шоу на Донбасі, щоб показати "мирне життя"

На тимчасово окуповані території прибула знімальна група з рф, щоб створити ілюзію спокою. Вони показують постановочні сцени відновлення, ігноруючи бомбардування та руйнування.

Війна • 9 квітня, 00:22 • 4995 перегляди

В Маріуполі продовжують виявляти могили місцевих мешканців, які загинули під час штурму міста росіянами

В окупованому Маріуполі досі виявляють стихійні могили маріупольців, які загинули під час штурму міста. За даними Associated Press, там виявили понад 10 тисяч нових поховань.

Суспільство • 8 квітня, 10:34 • 10458 перегляди

Щоб поліпшити логістику та з'єднати ТОТ з містами рф: загарбники будують трасу через Маріуполь - Міська рада

росія будує трасу "новоросія" через окупований Маріуполь, щоб з'єднати ростов та Сімферополь. Завершення робіт заплановано на вересень 2026 року.

Суспільство • 4 квітня, 10:45 • 5104 перегляди

У Маріуполі зафіксовано спалах пташиного грипу: заражено близько 700 курей

В окупованому Маріуполі зафіксували спалах пташиного грипу, вірус виявили у курей з приватного сектору. За словами окупаційної влади, заражено близько 700 курей.

Суспільство • 2 квітня, 16:04 • 16142 перегляди

Нанесли збитків державі на понад 5 млрд гривень: на шахті Донбасу припинили незаконний видобуток вугілля

ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.

Економіка • 1 квітня, 14:10 • 32522 перегляди

Гидко навіть ноги мити: маріупольці скаржаться на якість води в будинках

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на жахливу якість води: з кранів тече зелена або іржава рідина, непридатна навіть для технічних потреб. Графіки подачі води окупантами ігноруються.

Війна • 1 квітня, 13:03 • 20463 перегляди

Хочуть вивозити 12 млн тонн краденого: у Маріуполі окупанти збільшують потужність порту - міськрада

Російські окупанти мають намір збільшити потужність порту в Маріуполі для вивезення українського зерна та металу. Загарбники сподіваються вивозити близько 12 млн тонн на рік.

Війна • 1 квітня, 02:55 • 20875 перегляди

Окупанти в Маріуполі готуються до святкування "80-річчя перемоги" на тлі руїн

В Маріуполі окупанти готуються до пропагандистського шоу, реставруючи пам’ятники радянської епохи. На тлі руїн вони планують святкувати "80-річчя перемоги", ігноруючи потреби населення.

Суспільство • 1 квітня, 02:25 • 18110 перегляди

Європа не забуде: Зеленський зустрівся з міжнародними партнерами в річницю звільнення Бучі

Президент України наголосив на неприпустимості ігнорування наслідків війни та нормалізації агресії. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

Війна • 31 березня, 19:54 • 6851 перегляди

Вчителів-колаборантів з Маріуполя вчать доносити на проукраїнські родини

Вчителів з окупованого Маріуполя відправили до Петербурга на тренінги, де їх вчать виявляти проукраїнські сім'ї через дітей та доносити на них. росія використовує освіту для контролю та русифікації.

Війна • 31 березня, 02:15 • 13267 перегляди

Окупанти хочуть збільшити потужність порту Маріуполя, щоб вивозити крадене зерно та метал

Росіяни мають намір вивозити через Маріупольський порт 12 млн тонн краденого зерна, металу та вугілля на рік. Вони планують ввести в експлуатацію 18 нових причалів для збільшення вантажообігу.

Війна • 29 березня, 13:45 • 44041 перегляди

У Маріуполі підпалили базу окупантів - міськрада

В окупованому Маріуполі партизани підпалили стоянку росіян на Правому березі. Знищено боєкомплект та згоріло кілька одиниць техніки. Місцезнаходження встановили завдяки колаборантам.

Війна • 29 березня, 07:42 • 13335 перегляди

У Маріуполі будують транспортний вузол для військової логістики окупантів - міськрада

Окупанти будують мости біля Маріуполя для поліпшення логістики з Кримом. Також будується залізнична гілка для зв'язку з Ростовом.

Війна • 28 березня, 16:27 • 31607 перегляди

Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Дмитро Лубінець заявив, що судилище над бійцями "Азову" є порушенням міжнародного права. Він звернувся до ООН та МКЧХ, підкресливши, що світ має засудити незаконні вироки.

Війна • 26 березня, 17:24 • 33645 перегляди

У бєлгородській області рф ліквідували пропагандистку "пєрвого канала" Анну Прокоф’єву: що відомо

Під час виконання завдання загинула пропагандистка Анна Прокоф’єва, підірвавшись на міні в бєлгородській області. Оператор Дмитро Волков отримав важкі поранення та госпіталізований.

Війна • 26 березня, 12:10 • 31781 перегляди

У росії 23 бійців "Азову" засудили до довгих термінів ув'язнення

Російський суд засудив 12 бійців "Азову" до тривалих термінів ув'язнення. Ще 11 бійцям вироки винесли заочно, їх звинуватили у тероризмі.

Війна • 26 березня, 10:42 • 34888 перегляди

росія порушує права дітей на окупованих територіях - звіт ООН

В ООН заявили про масштабні порушення прав дітей в Україні через війну та окупацію. Зафіксовано сотні загиблих, викрадених та випадки нав'язування російської освіти.

Війна • 22 березня, 04:06 • 21496 перегляди

Відбудовуємо країну разом: 21 березня стартує "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

Учасники саміту ознайомляться з кейсами відновлення міст, отримають знання для розробки планів та створять каталог пропозицій.

Новини Бізнесу • 20 березня, 10:58 • 82695 перегляди

Коордштаб про повернутих військовополонених: додому повернулося 18 оборонців “Азовсталі”

В Україну повернули 197 захисників, серед яких 31 оборонець Маріуполя, зокрема 18 оборонців "Азовсталі". Також було звільнено 22 важкопоранених воїна.

Суспільство • 19 березня, 14:36 • 3784 перегляди

Я боялася заснути й прокинутися не вдома: звільнена з полону медикиня бігтиме марафон заради побратимів

Військова медикиня Валентина Зубко, яка пройшла полон, візьме участь у благодійному забігу в Черкасах. Мета - підтримка 118-ї бригади ТрО та військовополонених.

Суспільство • 19 березня, 14:00 • 13999 перегляди

У Маріуполі на місці дитячого табору окупанти зводять центр військової підготовки - міськрада

На місці знищеного табору «Орльонок» в Маріуполі окупанти будують центр військової підготовки «Воїни». Це ще один крок до мілітаризації дітей, яких залучають до «юнармії» та навчають стріляти.

Суспільство • 18 березня, 09:22 • 23198 перегляди

У рф повідомили про атаку дронів на астраханську область: під ударом опинився паливно-енергетичний комплекс

Вночі у рф атакували об'єкт ПЕК в астраханській області. Зафіксовано загоряння, є постраждалий. Міноборони рф заявило про збиття 22 дронів над різними областями.

Війна • 17 березня, 06:57 • 16114 перегляди

У Маріуполі окупанти місяцями не платять зарплату медикам та комунальникам

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники місяцями не виплачують зарплату працівникам комунальних підприємств та лікарям. Люди скаржаться, що затримки почалися ще з січня.

Суспільство • 13 березня, 02:27 • 100845 перегляди

Вкриті сталлю з "Азовсталі": "Укрпошта" випустить марки, присвячені Маріуполю

"Укрпошта" анонсувала випуск поштових марок "Місто Героїв. Маріуполь" з частинками сталі з "Азовсталі". Марки присвячені захисникам міста та жертвам бомбардування Драмтеатру, тираж складе 400 тисяч примірників.

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