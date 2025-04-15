14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.
Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.
В окупованому Маріуполі головний каналізаційний колектор не працює, утворивши фекальне озеро. Фекалії та стоки витікають назовні, створюючи антисанітарні умови.
World Press Photo відкликало запрошення фотокореспондента ТАСС на нагородження через напруженість в Європі. Причиною стала його робота на державне агентство та висвітлення протестів у Грузії.
На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.
В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.
На тимчасово окуповані території прибула знімальна група з рф, щоб створити ілюзію спокою. Вони показують постановочні сцени відновлення, ігноруючи бомбардування та руйнування.
В окупованому Маріуполі досі виявляють стихійні могили маріупольців, які загинули під час штурму міста. За даними Associated Press, там виявили понад 10 тисяч нових поховань.
росія будує трасу "новоросія" через окупований Маріуполь, щоб з'єднати ростов та Сімферополь. Завершення робіт заплановано на вересень 2026 року.
В окупованому Маріуполі зафіксували спалах пташиного грипу, вірус виявили у курей з приватного сектору. За словами окупаційної влади, заражено близько 700 курей.
ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.
Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на жахливу якість води: з кранів тече зелена або іржава рідина, непридатна навіть для технічних потреб. Графіки подачі води окупантами ігноруються.
Російські окупанти мають намір збільшити потужність порту в Маріуполі для вивезення українського зерна та металу. Загарбники сподіваються вивозити близько 12 млн тонн на рік.
В Маріуполі окупанти готуються до пропагандистського шоу, реставруючи пам’ятники радянської епохи. На тлі руїн вони планують святкувати "80-річчя перемоги", ігноруючи потреби населення.
Президент України наголосив на неприпустимості ігнорування наслідків війни та нормалізації агресії. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку України.
Вчителів з окупованого Маріуполя відправили до Петербурга на тренінги, де їх вчать виявляти проукраїнські сім'ї через дітей та доносити на них. росія використовує освіту для контролю та русифікації.
Росіяни мають намір вивозити через Маріупольський порт 12 млн тонн краденого зерна, металу та вугілля на рік. Вони планують ввести в експлуатацію 18 нових причалів для збільшення вантажообігу.
В окупованому Маріуполі партизани підпалили стоянку росіян на Правому березі. Знищено боєкомплект та згоріло кілька одиниць техніки. Місцезнаходження встановили завдяки колаборантам.
Окупанти будують мости біля Маріуполя для поліпшення логістики з Кримом. Також будується залізнична гілка для зв'язку з Ростовом.
Дмитро Лубінець заявив, що судилище над бійцями "Азову" є порушенням міжнародного права. Він звернувся до ООН та МКЧХ, підкресливши, що світ має засудити незаконні вироки.
Під час виконання завдання загинула пропагандистка Анна Прокоф’єва, підірвавшись на міні в бєлгородській області. Оператор Дмитро Волков отримав важкі поранення та госпіталізований.
Російський суд засудив 12 бійців "Азову" до тривалих термінів ув'язнення. Ще 11 бійцям вироки винесли заочно, їх звинуватили у тероризмі.
В ООН заявили про масштабні порушення прав дітей в Україні через війну та окупацію. Зафіксовано сотні загиблих, викрадених та випадки нав'язування російської освіти.
Учасники саміту ознайомляться з кейсами відновлення міст, отримають знання для розробки планів та створять каталог пропозицій.
В Україну повернули 197 захисників, серед яких 31 оборонець Маріуполя, зокрема 18 оборонців "Азовсталі". Також було звільнено 22 важкопоранених воїна.
Військова медикиня Валентина Зубко, яка пройшла полон, візьме участь у благодійному забігу в Черкасах. Мета - підтримка 118-ї бригади ТрО та військовополонених.
На місці знищеного табору «Орльонок» в Маріуполі окупанти будують центр військової підготовки «Воїни». Це ще один крок до мілітаризації дітей, яких залучають до «юнармії» та навчають стріляти.
Вночі у рф атакували об'єкт ПЕК в астраханській області. Зафіксовано загоряння, є постраждалий. Міноборони рф заявило про збиття 22 дронів над різними областями.
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники місяцями не виплачують зарплату працівникам комунальних підприємств та лікарям. Люди скаржаться, що затримки почалися ще з січня.
"Укрпошта" анонсувала випуск поштових марок "Місто Героїв. Маріуполь" з частинками сталі з "Азовсталі". Марки присвячені захисникам міста та жертвам бомбардування Драмтеатру, тираж складе 400 тисяч примірників.