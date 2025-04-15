Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Дмитро Лубінець заявив, що судилище над бійцями "Азову" є порушенням міжнародного права. Він звернувся до ООН та МКЧХ, підкресливши, що світ має засудити незаконні вироки.