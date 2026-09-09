Окупанти на ТОТ запускають систему ШІ для контролю за виборами до держдуми

На окупованих територіях України розпочалося дострокове голосування на виборах до держдуми рф. Паралельно окупаційна влада використовує мобільні виборчі комісії та готує цифрову систему для моніторингу перебігу голосування. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

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За наявними даними, 8 вересня в тимчасово окупованій Донецькій області стартувало дострокове голосування для цивільного населення на виборах до державної думи рф. Для військовослужбовців воно розпочалося ще 30 серпня.

Маріупольців спонукають на голосування за місцем фактичного перебування, а окремо працюють мобільні виборчі комісії. У Запорізькій області зафіксовано інший важливий новий механізм. Окупаційний "громадський штаб" заявив про підготовку аналітичної системи з елементами штучного інтелекту. Вона має: отримувати дані від спостерігачів, рахувати виборців і присутніх на дільницях, враховувати обходи, аналізувати позаштатні ситуації та можливі порушення, інтегруватися з MAX та системою громадського моніторингу, використовуватися для реагування на інформацію, яку російська сторона визначатиме як "фейки". Це нова якість політичної інтеграції та тиску - йдеться у дописі.

Таким чином, за словами Петра Андрющенка, виборчий процес на ТОТ поєднується з цифровим моніторингом, мобільними комісіями та російськими комунікаційними платформами, створюючи повний цикл інфраструктури стеження та контролю населення.

Нагадаємо

росія планує незаконні вибори до Держдуми на окупованих територіях України, забезпечуючи явку понад 65-70% та підтримку 'єдиної росії' не менше 70%. Це робиться для легітимізації окупації, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.