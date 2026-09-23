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Застосували газ і побили чоловіка: на Рівненщині затримали трьох працівників ТЦК

Київ • УНН

 • 2976 перегляди

У Рівному працівники ТЦК перекрили рух, розбили вікно авто, застосували газ і побили 40-річного чоловіка. Трьох затримали.

Застосували газ і побили чоловіка: на Рівненщині затримали трьох працівників ТЦК

Правоохоронці затримали трьох працівників ТЦК на Рівненщині, які перекрили рух, розпилили газ та побили чоловіка. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався 23 вересня близько 10:00 на вулиці Млинівській у Рівному під час перевірки військово-облікових документів. За даними слідства, у 40-річного чоловіка виявили порушення правил військового обліку.

Суперечка з представниками ТЦК переросла у грубе порушення громадського порядку: учасники нецензурно лаялися та перекрили рух. Після цього вони розбили вікно автомобіля та розпилили чоловікові в обличчя газ із балончика. Надалі намагалися силоміць витягнути його із салону, а коли він чинив опір - побили. Потерпілий отримав травми голови та хімічний опік очей

- йдеться в дописі прокуратури.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Затримані перебувають у СІЗО. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо

З початку 2026 року ТЦК направили до поліції понад 1,5 млн звернень про розшук військовозобов'язаних. За час воєнного стану розслідувано понад 20 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації.

Євген Устименко

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