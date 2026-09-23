Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський

Володимир Зеленський

Україна передала двох північнокорейських полонених Південній Кореї. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНН.

Нещодавно ми відправили двох військовополонених КНДР у Республіку Корея. Один з них усвідомив, що він… коли його брали у полон, намагався вбити себе. Він був шокований тим, що доля не дала йому померти. Саме так вони вирощують людей у Північній Кореї - сказав Зеленський.

Президент додав, що російський диктатор володимир путін пообіцяв американським представникам, що він захопить Донецьку область.

Він сказав, що йому потрібно ще пару місяців. Напевно, це 17, чи 18 разів, коли він робить цю обіцянку - додав Зеленський.

Нагадаємо

11 січня 2025 року ССО та десантники ЗСУ взяли в полон двох поранених військових з Північної Кореї в Курській області. Полонені доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.