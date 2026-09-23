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Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисури

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

Лукас хотів зняти ще три фільми «Зоряних війн», але після «Помсти ситхів» залишив режисуру заради музею. Музей відкрили в Лос-Анджелесі.

Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисури

Джордж Лукас, творець легендарної франшизи "Зоряні війни" (Star Wars), розповів, що мав намір зняти ще три фільми, але натомість вирішив піти з режисури після виходу "Зоряні війни: Помста ситхів" (Episode III: Revenge of the Sith) у 2005 році. Про це УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

У недавньому інтерв'ю CBS Sunday Morning Лукас разом зі своєю дружиною та діловим партнером Меллоді Гобсон розповіли про створення нового Музею оповідального мистецтва Лукаса (Lucas Museum of Narrative Art) в Лос-Анджелесі.

Після того, як Гобсон зазначив, що "рівень деталізації", який Лукас вклав у музей, "ледве не вбив його", режисер додав: "Ну, мені 82 роки, тож усьому є межа…"

"Коли я це робив, — продовжив Лукас, маючи на увазі створення музею, — я вирішив піти з кіно, що було великою подією, тому що мені потрібно було зняти ще три фільми "Зоряних війн". Але я зрозумів, що в мене закінчується час, і я справді хотів створити цей музей, і я витратив багато часу на розробку цифрових технологій для кіноіндустрії. Знаєте, все мистецтво залежить від технологій".

Скільки фільмів "Зоряних війн" зняв Лукас

Лукас зняв чотири фільми "Зоряних війн" за свою кар'єру, починаючи з першої частини франшизи, "Зоряні війни: Нова надія" (Star Wars: Episode IV – A New Hope) 1977 року. Хоча він передав режисерські обов'язки Ірвіну Кершнеру і Річарду Маркуанду відповідно для наступних двох фільмів оригінальної трилогії, він все ж написав сценарій та став виконавчим продюсером цих фільмів, перш ніж повернутися до режисерського крісла для трилогії-приквелу.

У 2012 році Лукас продав Lucasfilm та франшизу "Зоряні війни" компанії Disney за 4 мільярди доларів. Окрім трилогії-сиквелу, Disney продовжує розширювати всесвіт за допомогою серіалів. Наступний фільм франшизи, "Зоряні війни: Зоряний винищувач" (Star Wars: Starfighter) із Раяном Гослінгом у головній ролі, вийде у прокат наступного року.

Музей оповідального мистецтва імені Лукаса відкрився для публіки у вівторок.

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу18.04.25, 08:50 • 67051 перегляд

Юлія Шрамко

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