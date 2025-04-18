Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 10984 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
08:50 • 41656 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
08:41 • 43854 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
08:05 • 78946 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

07:43 • 31905 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 87586 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 69130 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 154026 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 88869 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 90795 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
5.8м/с
21%
Популярнi новини

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

18 квітня, 02:32 • 62048 перегляди

Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

18 квітня, 03:37 • 46425 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

18 квітня, 04:28 • 62831 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 30312 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 52264 перегляди
Публікації

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 2136 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53617 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

08:05 • 79017 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 87636 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 154053 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Вашингтон

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

10:07 • 15017 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

09:33 • 15773 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31272 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 29076 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 41251 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

Київ • УНН

 • 30529 перегляди

Раян Гослінг зніметься в новій частині «Зоряних війн» під назвою «Зоряний винищувач», режисером якої стане Шон Леві. Lucasfilm планує випустити фільм 28 травня 2027 року.

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

Фільм Раяна Гослінга та Шона Леві "Зоряні війни" (Star Wars) під офіційною назвою "Зоряні війни: Зоряний винищувач" (Star Wars: Starfighter) вийде у прокат у травні 2027 року, повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Lucasfilm підтвердив, що зірка "очолить" нову частину "Зоряних війн" під назвою "Зоряні війни: Зоряний винищувач" із режисером Шоном Леві. Виробництво фільму планується розпочати восени, а Disney встановила дату виходу у прокат на 28 травня 2027 року.

Після численних повідомлень про прихильність Гослінга та Леві до проекту "Зоряних війн" президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді та головний креативний директор Дейв Філоні офіційно представили плани щодо "Зоряного винищувача" в п'ятницю вранці на щорічному заході Star Wars Celebration.

Видання також може підтвердити, що Джонатан Троппер написав сценарій для фільму. Троппер уже писав попередні фільми для Леві ("Проект Адам" (The Adam Project), "Тут я тебе і залишу" (This Is Where I Leave You) і є творцем серіалу Apple TV+ "Друзі та сусіди" (Your Friends & Neighbours).

Гослінг і Леві з'явилися на трансляції Star Wars Celebration, щоб, як пише видання, ще більше подражнити проєктом, причому Гослінг був у кепці з написом "Ніколи не говори мені про шанси" (Never tell me the odds).

"Знаходячись тут і бачачи вас усіх, я ще більше надихаюся, щоб зробити це. У цій кімнаті так багато творчості та уяви, і так багато кохання. Це таке чудове нагадування про те, як багато можуть означати для нас фільми, особливо як багато означають для нас ці фільми, - сказав Гослінг, аудиторії, що кричала, наприкінці презентації. - Сила - таємнича річ, але оскільки я тут, сила - це фанати. Все, на що ми можемо сподіватися, це "Хай з нами будуть фанати".

"Ми теж фанати, - сказав Леві. - Очевидно, що між цими історіями та аудиторією є зв'язок, але ми провели своє життя у цій аудиторії. Ми знаємо, наскільки це важливо".

Самостійний фільм, який фокусується на нових персонажах у всесвіті "Зоряних війн", відбувається приблизно через п'ять років після подій "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), який завершив сагу про Скайвокерів і нині є останнім повнометражним фільмом у хронології "Зоряних війн". Інші подробиці про кастинг не повідомляли.

Доповнення

Проект знаменує для Леві режисерське продовження після мега-ударного комедійного бойовика Marvel Studios "Дедпул і Росомаха", який зібрав 1,3 мільярда доларів у світовому прокаті після виходу в липні 2024 року і став найкасовішим фільмом з рейтингом R за всю історію. Гослінга востаннє бачили у насиченій екшном романтичній комедії "Каскадер" (The Fall Guy), яка вийшла у травні 2024 року. "Зоряний винищувач" - це новий стрибок для актора, який зазвичай не любить франшизи, і чиї нечисленні зустрічі з інтелектуальною власністю ("Барбі" (Barbie), "Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049) мали менший успіх у глядачів, ніж всюдисуща (і неймовірно прибуткова) франшиза "Зоряні війни", пише видання.

"Зоряний винищувач" вийде лише через рік після виходу наступного театрального фільму "Зоряні війни" - "Мандалорець і Грогу" (The Mandalorian & Grogu). Цей фільм, театральне продовження серіалу Disney+ "Мандалорець" (The Mandalorian), уже завершив основні зйомки та вийде у кінотеатрах 22 травня 2026 року. Він стане першим повнометражним фільмом "Зоряних війн" з прем'єри "Скайвокера. Сходження" у грудні 2019 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,520.30
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,585.15