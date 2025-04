Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

Фільм Раяна Гослінга та Шона Леві "Зоряні війни" (Star Wars) під офіційною назвою "Зоряні війни: Зоряний винищувач" (Star Wars: Starfighter) вийде у прокат у травні 2027 року, повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Lucasfilm підтвердив, що зірка "очолить" нову частину "Зоряних війн" під назвою "Зоряні війни: Зоряний винищувач" із режисером Шоном Леві. Виробництво фільму планується розпочати восени, а Disney встановила дату виходу у прокат на 28 травня 2027 року.

Після численних повідомлень про прихильність Гослінга та Леві до проекту "Зоряних війн" президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді та головний креативний директор Дейв Філоні офіційно представили плани щодо "Зоряного винищувача" в п'ятницю вранці на щорічному заході Star Wars Celebration.

Видання також може підтвердити, що Джонатан Троппер написав сценарій для фільму. Троппер уже писав попередні фільми для Леві ("Проект Адам" (The Adam Project), "Тут я тебе і залишу" (This Is Where I Leave You) і є творцем серіалу Apple TV+ "Друзі та сусіди" (Your Friends & Neighbours).

Гослінг і Леві з'явилися на трансляції Star Wars Celebration, щоб, як пише видання, ще більше подражнити проєктом, причому Гослінг був у кепці з написом "Ніколи не говори мені про шанси" (Never tell me the odds).

"Знаходячись тут і бачачи вас усіх, я ще більше надихаюся, щоб зробити це. У цій кімнаті так багато творчості та уяви, і так багато кохання. Це таке чудове нагадування про те, як багато можуть означати для нас фільми, особливо як багато означають для нас ці фільми, - сказав Гослінг, аудиторії, що кричала, наприкінці презентації. - Сила - таємнича річ, але оскільки я тут, сила - це фанати. Все, на що ми можемо сподіватися, це "Хай з нами будуть фанати".

"Ми теж фанати, - сказав Леві. - Очевидно, що між цими історіями та аудиторією є зв'язок, але ми провели своє життя у цій аудиторії. Ми знаємо, наскільки це важливо".

Самостійний фільм, який фокусується на нових персонажах у всесвіті "Зоряних війн", відбувається приблизно через п'ять років після подій "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), який завершив сагу про Скайвокерів і нині є останнім повнометражним фільмом у хронології "Зоряних війн". Інші подробиці про кастинг не повідомляли.

Доповнення

Проект знаменує для Леві режисерське продовження після мега-ударного комедійного бойовика Marvel Studios "Дедпул і Росомаха", який зібрав 1,3 мільярда доларів у світовому прокаті після виходу в липні 2024 року і став найкасовішим фільмом з рейтингом R за всю історію. Гослінга востаннє бачили у насиченій екшном романтичній комедії "Каскадер" (The Fall Guy), яка вийшла у травні 2024 року. "Зоряний винищувач" - це новий стрибок для актора, який зазвичай не любить франшизи, і чиї нечисленні зустрічі з інтелектуальною власністю ("Барбі" (Barbie), "Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049) мали менший успіх у глядачів, ніж всюдисуща (і неймовірно прибуткова) франшиза "Зоряні війни", пише видання.

"Зоряний винищувач" вийде лише через рік після виходу наступного театрального фільму "Зоряні війни" - "Мандалорець і Грогу" (The Mandalorian & Grogu). Цей фільм, театральне продовження серіалу Disney+ "Мандалорець" (The Mandalorian), уже завершив основні зйомки та вийде у кінотеатрах 22 травня 2026 року. Він стане першим повнометражним фільмом "Зоряних війн" з прем'єри "Скайвокера. Сходження" у грудні 2019 року.