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У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

Київ • УНН

 • 6860 перегляди

У центрі Києва відбулися сутички між поліцією та противниками "КиївПрайд Парк". Радикально налаштованих осіб затримано для перевірки, поліція забезпечує порядок.

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

Сьогодні, 7 червня, у центрі Києва, перед запланованим початком "КиївПрайд Парк", відбулися сутички між поліцейськими та групою осіб, радикально налаштованих до запланованого заходу за участі ЛГБТ-спільноти, відбулась штовханина. Наразі вказаних осіб запрошено до відділу поліції для здійснення перевірки. Про це журналісту УНН повідомили в ГУ Нацполіції у Києві.

Деталі

"Під час проведення превентивних заходів між працівниками поліції та групою осіб, радикально налаштованих до запланованого заходу за участі ЛГБТ-спільноти, відбулась штовханина. Наразі вказаних осіб запрошено до відділу поліції для здійснення перевірки. Поліція перебуває на місці та продовжує забезпечувати охорону публічного порядку", - повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Доповнення

У мережі повідомлялося, що в центрі Києва напередодні акції ЛГБТК+ "КиївПрайд Парк" відбулися сутички між поліцейськими та молодими людьми. На відео видно, як правоохоронці заводять учасників до автозаку.

Відео - instagram.com/your_leleka

Захід "КиївПрайд Парк" заплановано сьогодні, 7 червня, у публічному просторі перед будівлею Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі у Києві.

Спочатку захід планувалося провести на території ВДНГ, проте через погрози агресивно налаштованих осіб та потенційну загрозу теракту Національна поліція України поставила умови, за яких провести подію на території ВДНГ стало неможливо, зазначали організатори.

Павло Башинський

Павло Башинський

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