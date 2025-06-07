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В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

Киев • УНН

 • 6308 просмотра

В центре Киева произошли столкновения между полицией и противниками "КиевПрайд Парк". Радикально настроенные лица задержаны для проверки, полиция обеспечивает порядок.

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

Сегодня, 7 июня, в центре Киева, перед запланированным началом "КиевПрайд Парк", произошли столкновения между полицейскими и группой лиц, радикально настроенных к запланированному мероприятию с участием ЛГБТ-сообщества, произошла толкотня. В настоящее время указанные лица приглашены в отдел полиции для осуществления проверки. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

Детали

"Во время проведения превентивных мероприятий между сотрудниками полиции и группой лиц, радикально настроенных к запланированному мероприятию с участием ЛГБТ-сообщества, произошла толкотня. В настоящее время указанные лица приглашены в отдел полиции для осуществления проверки. Полиция находится на месте и продолжает обеспечивать охрану общественного порядка", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Дополнение

В сети сообщалось, что в центре Киева накануне акции ЛГБТК+ "КиевПрайд Парк" произошли столкновения между полицейскими и молодыми людьми. На видео видно, как правоохранители заводят участников в автозак.

Видео - instagram.com/your_leleka

Мероприятие "КиевПрайд Парк" запланировано сегодня, 7 июня, в публичном пространстве перед зданием Министерства иностранных дел Украины на Михайловской площади в Киеве.

Сначала мероприятие планировалось провести на территории ВДНХ, однако из-за угроз агрессивно настроенных лиц и потенциальной угрозы теракта Национальная полиция Украины поставила условия, при которых провести событие на территории ВДНХ стало невозможно, отмечали организаторы.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКиев
Национальная полиция Украины
Министерство иностранных дел Украины
Киев
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