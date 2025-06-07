В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

Сегодня, 7 июня, в центре Киева, перед запланированным началом "КиевПрайд Парк", произошли столкновения между полицейскими и группой лиц, радикально настроенных к запланированному мероприятию с участием ЛГБТ-сообщества, произошла толкотня. В настоящее время указанные лица приглашены в отдел полиции для осуществления проверки. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

Детали

"Во время проведения превентивных мероприятий между сотрудниками полиции и группой лиц, радикально настроенных к запланированному мероприятию с участием ЛГБТ-сообщества, произошла толкотня. В настоящее время указанные лица приглашены в отдел полиции для осуществления проверки. Полиция находится на месте и продолжает обеспечивать охрану общественного порядка", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Дополнение

В сети сообщалось, что в центре Киева накануне акции ЛГБТК+ "КиевПрайд Парк" произошли столкновения между полицейскими и молодыми людьми. На видео видно, как правоохранители заводят участников в автозак.

Видео - instagram.com/your_leleka

Мероприятие "КиевПрайд Парк" запланировано сегодня, 7 июня, в публичном пространстве перед зданием Министерства иностранных дел Украины на Михайловской площади в Киеве.

Сначала мероприятие планировалось провести на территории ВДНХ, однако из-за угроз агрессивно настроенных лиц и потенциальной угрозы теракта Национальная полиция Украины поставила условия, при которых провести событие на территории ВДНХ стало невозможно, отмечали организаторы.