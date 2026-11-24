россия ведет войну против Европы далеко за пределами украинского фронта. Объектами ее атак становятся общественное доверие, политическое единство, готовность европейцев защищать собственные страны и способность государств принимать стратегические решения. Украина, которая годами противостоит российским информационным и психологическим операциям, уже формирует новое направление обороны — когнитивное. Объединение украинского практического опыта с европейскими возможностями может изменить архитектуру безопасности континента. Об этом говорили участники международного форума Open Arms Fest, который состоялся в столице Эстонии Таллине, пишет УНН.

Поле боя — человеческое сознание

В наступлении на Украину россия использует не только физическое оружие и боевые действия, но и ведет систематическую когнитивную войну. В отличие от традиционной информационной войны, когнитивная предполагает влияние не только на информацию, которую получает человек, но и на то, как он ее воспринимает, интерпретирует и какие решения принимает под ее воздействием. В масштабах государства такие операции могут подрывать доверие к институтам, ослаблять обороноспособность, углублять общественные конфликты и влиять на международные отношения.

кремль не жалеет средств на это направление. По оценкам Министерства обороны Украины, рф ежегодно тратит около 1,7 млрд долларов на пропаганду и государственные СМИ.

Безопасность и устойчивость всегда начинаются в человеческом сознании еще до любого физического проявления кризиса. Речь идет о влиянии на то, как люди думают, во что верят и как принимают повседневные решения — подчеркнул во время форума начальник Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Украины Александр Гаин.

Уполномоченный советник секретаря СНБО по вопросам цифровизации, ИИ и кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Валерий Чуркин отметил, что россии удалось перейти в наступление на Украину из-за того, что украинцы проиграли информационную войну.

Я считаю, что Украина фактически проиграла информационную войну россии, и в результате мы имеем войну в целом. Ее корень — именно в проигранной информационной операции против россии, поскольку она началась очень давно. Но сейчас мы по крайней мере пытаемся догнать — объяснил Чуркин.

Для европейских государств украинский опыт является возможностью оценить последствия длительного информационного воздействия еще до того, как они столкнутся с прямой военной агрессией россии.

Украина усиливает противодействие когнитивной войне

Украина уже работает над усилением когнитивного направления обороны. В структуре Департамента стратегических коммуникаций Минобороны планируют создать Центр когнитивной войны, который будет координировать работу различных подразделений и силовых структур.

Когнитивный компонент также предусмотрен в проекте плана войны, над которым работают Министерство обороны и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В документ планируют добавить отдельное приложение по противодействию когнитивной войне.

В то же время Украина готова привлекать к работе Центра международных партнеров, делиться с ними разработанными методологиями и обобщенным опытом.

Как и с беспилотными системами, Украина развивает этот сектор через государственно-частное партнерство и сейчас формирует рынок, привлекая частный сектор и экспертное сообщество. Беспилотные системы в свое время изменили подходы к безопасности большинства стран. Мы верим, что когнитивная сфера также может стать game changer — отметил Гаин.

Параллельно в Украине работают над обновлением политики информационной безопасности и координацией стратегических коммуникаций на межведомственном уровне. Одной из задач является переход от количественной оценки информационных угроз к качественной, то есть пониманию того, насколько они меняют общественные настроения и убеждения.

россия не является неприступной информационной крепостью

Начальник отдела стратегических коммуникаций Генерального штаба Сил обороны Эстонии Уку Арольд во время панельной дискуссии обратил внимание на уязвимость самой российской информационной системы. Несмотря на масштабные инвестиции кремля в пропаганду, контроль над СМИ и усиление цензуры, российские власти все равно не могут гарантировать безоговорочного доверия своего населения к государственным источникам информации.

Одним из свидетельств этого Арольд назвал распространённость среди россиян сервисов для обхода интернет-ограничений (VPN) и попытки российского режима ограничить доступ даже к ним.

Посмотрите, насколько широко в российском обществе используют VPN, чтобы обойти цензуру и все неудобства, которые создаёт режим. Почему режим это подавляет? Потому что очень боится. В советские времена он боялся так называемой "идеологической диверсии": "Сегодня играешь на саксофоне, а завтра предашь Родину" и так далее. Этот страх режима показывает, что он понимает: информационное оружие, которое по сути не имеет географических ограничений дальности, — это оружие глубокого поражения. Оно наиболее опасно, потому что мягкая сила совсем не мягкая: мягкая сила меняет режимы — подчеркнул эстонский полковник.

В то же время технологическое развитие создаёт новые вызовы для когнитивной безопасности. Искусственный интеллект, виртуальная реальность и инструменты анализа поведения человека расширяют возможности психологического воздействия. Соответственно, государствам необходимо развивать собственную технологическую экспертизу, чтобы своевременно выявлять новые угрозы и оценивать их последствия.

Чему Европа может научиться у Украины, а Украина — у Европы

Эстония имеет длительный опыт противодействия российским информационным и кибернетическим угрозам. Однако даже при наличии развитых институтов и нормативной базы формирование соответствующих военных возможностей требует лет.

По словам Арольда, эстонский батальон стратегических коммуникаций создали в 2011 году, а полной боеготовности он достиг лишь через 11 лет. В течение этого периода эстонские специалисты активно сотрудничали с украинскими военными и гражданскими партнёрами.

Среди сильных сторон Украины полковник отметил скорость адаптации, способность формировать горизонтальные связи и привлекать частный сектор к решению задач безопасности. В свою очередь, Эстония может предложить Украине структурированные методы анализа, планирования и организации государственных коммуникаций.

Необходимость такого двустороннего обмена понимают и в Украине.

Мы хотели бы взять ваш институциональный опыт и дать вам наш — практический, который мы приобретаем, пытаясь это выстроить — отметил уполномоченный советник секретаря СНБО Валерий Чуркин.

Сотрудничество может охватывать разработку совместных технологических решений, исследование информационной среды, обмен опытом и совершенствование методологий оценки когнитивных угроз.

россия достаточно успешно проводит операции не только в Украине, но и в Европе, у наших партнёров. Поэтому важно обмениваться информацией и иметь общие инструменты. Например, мы узнаём, что происходит в эстонском информационном пространстве, вы делитесь этим с нами, а мы — своим опытом и тем, что происходит в нашем информационном пространстве. Думаю, это ключевое: сначала инструменты, затем обмен информацией с партнёрами, и лишь потом — следующие шаги: совершенствование планирования, более сложные способы проведения операций и так далее — добавил он.

Помощь Украине — инвестиция в собственную безопасность Европы

Украинский опыт сегодня позволяет европейским странам пересматривать не только подходы к производству вооружений, но и саму философию оборонного планирования. Речь идёт о способности государства, армии, бизнеса, научного сообщества и гражданского общества быстро объединять ресурсы для реагирования на угрозы.

Руководитель исследований в эстонском Международном центре обороны и безопасности (ICDS) Томас Ермалавичюс подчеркнул, что лучшим способом подготовки стран Балтии к потенциальной войне является помощь Украине в победе над россией. Следующим шагом, по его мнению, должна стать интеграция Украины в НАТО и Европейский Союз. Он напомнил, что украинская армия — самая опытная армия Европы.

Ещё категоричнее необходимость пересмотра отношений между Украиной и европейскими партнёрами сформулировала представительница масштабного украинского волонтёрского проекта Victory Drones с позывным Real, который обучает военных и гражданских работе с БПЛА и другими оборонными технологиями.

Помощь Украине — это не благотворительность. Нам есть чем поделиться, и мы этого не скрываем. Мы ни в коем случае не построили идеальную систему, но знаем все ошибки, которые допустили на этом пути. Мы знаем, что хотели бы иметь в начале, чтобы сегодня быть в гораздо лучшем состоянии. И мы готовы этим делиться — подчеркнула она.

Форум в Таллине стал завершающим мероприятием нынешней серии международных встреч в рамках Open Arms Fest, призванных усилить сотрудничество Украины с европейскими партнёрами. Ранее аналогичные мероприятия состоялись ещё в трёх городах Северной Европы: Осло (Норвегия), Стокгольме (Швеция) и Хельсинки (Финляндия).

Украина уже стала источником технологических и организационных изменений в европейской обороне. Следующим направлением равноправного партнёрства может стать когнитивная безопасность. Для Европы это возможность заблаговременно сформировать потенциал, необходимость которого Украина была вынуждена осознать в условиях полномасштабной войны, и не повторять ошибок, цена которых измеряется человеческими жизнями.

От помощи к равноправному партнёрству: как Украина и Финляндия могут укрепить оборону Европы