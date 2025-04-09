Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Сегодня Украина подпишет три соглашения о безопасности, которые обеспечат Киеву долгосрочную поддержку, о чем объявил Президент Владимир Зеленский, который сегодня будет находиться в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа.