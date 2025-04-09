SkyUp Airlines открывает новые европейские направления из Кишинева. Акционные билеты от 14,5 евро доступны только 4 апреля на рейсы до 1 октября 2025 года.
За последнюю неделю рф выпустила по Украине 1220 авиабомб, 850 дронов и 40 ракет различных типов. Зеленский отметил необходимость усиления ПВО и международной поддержки для защиты от российской агрессии.
Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.
38-летний Салван Момика, известный сожжением Корана в Швеции, был застрелен в своей квартире в Седертелье. Инцидент произошел во время прямой трансляции в TikTok, полиция подтвердила смерть от огнестрельного ранения.
26 января мир отмечает Международный день таможенника, День аудиторской службы и Всемирный день экологического образования. Каждый праздник имеет свою историю и особое значение для развития общества.
Швеция готовит конституционные изменения для лишения гражданства за шпионаж и угрозу безопасности государства. Изменения коснутся лиц с двойным гражданством и тех, кто получил его мошенническим путем.
Беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства в Стокгольме ночью 29 ноября. Инцидент произошел после того, как вандалы атаковали посольство Швеции в москве.
Швеция расследует повреждение двух кабелей передачи данных в Балтийском море, изучая причастность китайского судна Yi Peng 3. Германия считает инцидент актом гибридной войны.
В шведском городе Вестерос построили церковь рпц вблизи важных стратегических объектов, включая аэропорт и водоочистную станцию. Шведская полиция безопасности подтвердила использование церкви для российской разведывательной деятельности.
Шведская прокуратура подтвердила расследование об изнасиловании в отеле Стокгольма. Несколько СМИ обвиняют в этом футболиста Килиана Мбаппе, хотя он отрицает причастность.
Первая леди Украины и министры здравоохранения Украины и Швеции посетили реабилитационный центр в Киеве. Презентована украинская версия книги шведского реабилитолога о восстановлении после травм спинного мозга.
Южнокорейская писательница Хан Канг, лауреат Нобелевской премии по литературе, отказалась от празднований и пресс-конференций из-за войны в мире. Она считает неуместным праздновать на фоне «трагических событий».
Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира, но эксперты не прогнозируют ему победу. Комитет может сосредоточиться на гуманитарных акторах, которые помогают гражданскому населению.
Служба безопасности Швеции предполагает причастность Ирана к инцидентам возле израильских посольств в Стокгольме и Копенгагене. Двух шведских подростков арестовали по подозрению в подрыве гранат возле посольства в Дании.
Фонд Right-Livelihood-Stiftung объявил победителей альтернативной Нобелевской премии. Среди лауреатов - палестинский правозащитник, активистки из Филиппин и Мозамбика, а также британский исследовательский проект.
В Финляндии планируют разместить два штаба НАТО: сухопутных войск в Северной Европе и передовых сухопутных войск. Точное расположение штабов еще не утверждено, но рассматриваются города Миккели, Соданкюля и Рованиеми.
Швеция обвинила россию во вмешательстве в работу ее спутников, что вызвало перебои в телевизионном вещании в Украине.
Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана: Швеция освободила бывшего иранского чиновника, а Иран отпустил двух задержанных шведов.
Украинки Иванна Бурба, Амелия Волынская, Александра Корецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лимар, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко завоевали золото в спортивном плавании на третьем этапе Кубка мира в канадском Маркхэме.
Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги 2024 года в Стокгольме, Ирина Геращенко завоевала бронзу, а Имке Оннен из Германии завоевала серебро.
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министра Дании Метте Фредериксен подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Стокгольме.
Украина и Норвегия подписали в Стокгольме соглашение по безопасности, при этом Норвегия обязалась оказывать долгосрочную военную и невоенную поддержку Украине, в том числе выделить более 6 миллиардов евро на 2023-2027 годы.
Украина и Исландия подписали всеобъемлющее соглашение по безопасности, предусматривающее долгосрочную экономическую, гуманитарную, оборонную поддержку и сотрудничество для будущего членства Украины в ЕС и НАТО.
Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, укрепляющее их партнерство в сфере безопасности.
Сегодня Украина подпишет три соглашения о безопасности, которые обеспечат Киеву долгосрочную поддержку, о чем объявил Президент Владимир Зеленский, который сегодня будет находиться в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа.
Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому передавать газовый спор с чешской энергетической компанией CEZ в российские суды, подтвердив, что такие споры должны решаться через арбитраж ICC.
Страны Балтии и Северной Европы подтвердили свое единство против "теневой войны" россии: Швеция вступила в НАТО, а премьер-министры стран Балтии пообещали не отказаться от поддержки Украины, несмотря на запугивание Москвы.
Ирина Кобелева, 16-летняя девушка из Мариуполя, завоевала 5 медалей, в том числе 4 золотые и 1 серебряную, на чемпионате Европы по ушу в Стокгольме.
Тейлор Свифт вернулась в рамках своего тура Eras Tour в Париже, представив новый наряд и отредактированный сет-лист с шестью новыми треками из своего альбома "The Tortured Poets Department" во время 3-часового энергичного шоу.
Сегодня, 26 апреля, во многих странах мира люди, которые запатентовали свое изобретение, написали какое-то произведение или сделали что-то другое оригинальное благодаря своим умственным способностям могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.