Украина и Швеция готовятся к заключению контрактов на поставку самолетов Gripen - Минобороны

Украина и Швеция работают над поставкой истребителей Gripen для нужд ВСУ. Как сообщили в Минобороны, это один из критически важных элементов усиления украинской авиации и ПВО, передает УНН.

Как сообщили в Минобороны, Gripen может стать таким же важным элементом защиты украинского неба как F-15, радары и РЭБ. В Стокгольме министр обороны Украины Михаил Федоров обсудил это с премьер-министром Швеции Кристерссоном, министром обороны Йонсоном и представителями компании Saab.

Швеция помогает Украине защищать небо. Со своей стороны, Украина передает партнерам самое ценное – опыт современной войны, данные и цифровые решения, в частности DELTA - указано в сообщении.

