ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»
Киев • УНН
ССО атаковали российский корабль проекта 21630 дронами FP-1. После попадания на борту судна Каспийской флотилии вспыхнул масштабный пожар.
Силы специальных операций ВСУ в видео к своему 10-летию показали ранее неизвестные кадры удара по российскому военному кораблю. В сети сначала предположили, что под атаку попал малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр". Однако, как отмечает Defense Express, на самом деле речь идет о другом корабле, пишет УНН.
Детали
На кадрах видно, что судно не имеет характерной надстройки с вертикальными пусковыми установками для ракет "Калибр". Вместо этого в данной части корабля размещены две зенитные установки АК-306. Это указывает на то, что под удар попал малый артиллерийский корабль проекта 21630 "Буян", ставший базой для более поздней модификации "Буян-М".
Удар нанесли дронами FP-1
Для атаки, вероятно, использовали два беспилотника FP-1 со спутниковым управлением. После первого попадания на борту вспыхнул масштабный пожар, а часть экипажа начала прыгать в воду, спасаясь от второго удара. В отличие от "Буян-М", артиллерийский "Буян" не является носителем ракет "Калибр", однако оснащен 100-мм пушкой А-190, установками АК-306, РСЗО "Град-М" и комплексом "Гибка".
В составе ВМФ рф есть всего три корабля проекта 21630 – "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала". Все они входят в Каспийскую флотилию, поэтому Defense Express предполагает, что удар был нанесен именно в Каспийском море. Какой именно корабль поражен, на данный момент неизвестно.
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системы27.05.26, 10:40 • 38984 просмотра
Аналитики также отмечают, что в последнее время Украина активизировала удары по российским кораблям и военной инфраструктуре даже вдали от линии фронта. На этом фоне российские военные начали устанавливать защитные "мангалы" даже на атомные подводные лодки Тихоокеанского флота рф.
Силы беспилотных систем поразили ЗРК С-300, РЛС "Имбирь" и склады в тылу врага - Мадяр25.05.26, 17:31 • 4820 просмотров