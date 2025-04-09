Вооруженные силы Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26403 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заставлял ходить "заминированной" территорией с завязанными глазами женщину в Николаевской области: российский командир получил приговор

Российский командир похитил женщину в Николаевской области, заставлял ходить по заминированной территории и угрожал поджогом. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы за военные преступления.

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В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде северных и восточных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения с востока.

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Сырский: вражеское наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором говорил Зеленский, "фактически уже началось"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.

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С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

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“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

В ТЦК заявили, что высказывания Ковалюка о потерях не способствуют обороноспособности. Предполагают, что на его мнение могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.

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МИД вызвал временного поверенного в делах Китая из-за взятия ВСУ в плен двух китайских граждан

Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.

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В Украине обновили алгоритм возвращения из СЗЧ: что изменилось после 1 марта

Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, могут вернуться на службу, избежав наказания, если получат согласие командира и решение суда. За повторное СЗЧ предусмотрено заключение от 5 до 10 лет.

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Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.

Общество • 8 апреля, 08:53 • 125572 просмотра

Наводил российские КАБы на Харьков: СБУ задержала работника издательства

СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ и передавал данные о расположении украинских военных объектов. Он наводил российские КАБы на Харьков.

Война • 8 апреля, 07:52 • 9524 просмотра

Больше всего боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Война • 8 апреля, 05:59 • 4234 просмотра

Сирский: Силы обороны в марте обезвредили дронами более 77 тысяч вражеских целей

В марте Силы обороны Украины поразили более 77 тысяч вражеских целей дронами, что на 10% больше, чем в феврале. Главный приоритет – наращивание возможностей беспилотных систем.

Война • 7 апреля, 16:05 • 12568 просмотра

ВСУ получили нового наземного робота украинского производства: что он может

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию наземный роботизированный комплекс D-21-12R. Он может выполнять задачи наблюдения, патрулирования и огневой поддержки.

Война • 7 апреля, 11:54 • 10348 просмотра

Штурмовые действия рф продолжаются, но их результативность падает – военный Тимочко

Штурмовые действия российских оккупантов продолжаются, но их результативность падает. В районе Торецка украинские военные закрепляются, россияне не могут отвоевать территории.

Война • 7 апреля, 08:07 • 10299 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, но есть угроза из Средиземного - ВМС ВСУ

В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".

Война • 7 апреля, 04:35 • 4869 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля на фронте произошло 135 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. Враг нанес 63 авиаудара и задействовал 718 дронов.

Война • 6 апреля, 19:35 • 15098 просмотра

россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" на борту: о ситуации сообщили в ВМС

В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.

Война • 5 апреля, 05:17 • 9487 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

Утром беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области рф, вызвав пожар. Экстренные службы работают на месте, пострадавших нет.

Война • 5 апреля, 03:39 • 45991 просмотра

Учитель информатики из реалити-шоу "Беременна в 16" пошел служить в ВСУ

Сергей, герой скандального шоу, который женился на ученице, записал видеообращение с фронта. Он объяснил, что инициатором съемок была жена, и рассказал об увольнении из школы из-за скандала.

Общество • 4 апреля, 13:13 • 7028 просмотра

российские войска усиливают давление на всех участках фронта - эстонская разведка

Российские войска наращивают давление на всех участках фронта, осуществляя около 200 атак в сутки. Основное направление – Покровское, где рф пытается истощить украинские ресурсы.

Война • 4 апреля, 11:41 • 5920 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют – ВМС ВСУ

По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".

Война • 4 апреля, 03:45 • 4388 просмотра

В Минобороны рассказали, какие военные специальности чаще всего выбирают в центрах рекрутинга

Чаще всего добровольцы выбирают специальности, связанные с БПЛА, вождением и стрелковым делом. Также популярны штабные, артиллерийские, медицинские должности и связь.

Общество • 3 апреля, 09:41 • 10498 просмотра

На востоке Украины зафиксирована активность вражеской тактической авиации

Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе ударов боевых самолетов по прифронтовым территориям на востоке. Военные призывают жителей быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги.

Война • 3 апреля, 00:26 • 36560 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 69 штурмов на Покровском направлении

В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.

Война • 2 апреля, 19:58 • 10150 просмотра

В Киеве будут судить мошенников, которые назывались "агробизнесменами" и выманили у банков 29 миллионов гривен

В Киеве мошенники, выдававшие себя за агробизнесменов, предстанут перед судом за завладение 29 млн грн банковских средств. Злоумышленники пытались получить еще 60 млн грн по поддельным документам.

Киев • 2 апреля, 16:33 • 28429 просмотра

В Донецкой области заместителя командира подозревают в привлечении военных к строительству собственного дома

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он привлек трех военнослужащих к строительству собственного дома, чем нанес ущерб на 2,7 млн грн.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 14:59 • 15481 просмотра

Не для мобилизационных мероприятий: полиция Киевской области разъяснила привлечение участкового к чату ОСМД

Полиция Киевской области опровергла связь между участием офицеров общины в чатах ОСМД и мобилизационными мероприятиями. Инициатива возникла по просьбе жителей для оперативного реагирования на нарушения.

Общество • 2 апреля, 13:17 • 21371 просмотра

Оккупанты постоянно пытаются установить переправу через реку Оскол в Харьковской области - Трегубов

Россияне не прекращают попытки установить понтонные переправы через реку Оскол в Харьковской области. Их цель – перебросить больше сил на западный берег.

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Робот Ardal спас трех раненых бойцов, преодолев 17 км под обстрелами: детали

Робот Ardal кластера Brave1 спас трех раненых военных, которые месяц находились в окружении. Он преодолел 17 км под обстрелами, а в операции принимали участие более 50 человек.

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"Контракт 18-24": программу расширили на Нацгвардию и пограничников

Правительство распространило действие программы «Контракт 18-24» на Нацгвардию и Госпогранслужбу. Упрощен медосмотр и расширен перечень должностей для украинцев 18-24 лет.

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