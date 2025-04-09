Вооруженные силы Украины

В Киеве будут судить мошенников, которые назывались "агробизнесменами" и выманили у банков 29 миллионов гривен

В Киеве мошенники, выдававшие себя за агробизнесменов, предстанут перед судом за завладение 29 млн грн банковских средств. Злоумышленники пытались получить еще 60 млн грн по поддельным документам.