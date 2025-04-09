Вооруженные силы Украины

Роман Насиров, обвиняемый в злоупотреблениях, мобилизовался в ВСУ. Адвокат подал копию приказа о зачислении Насирова в воинскую часть.
Российский командир похитил женщину в Николаевской области, заставлял ходить по заминированной территории и угрожал поджогом. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы за военные преступления.
В Киеве и ряде северных и восточных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения с востока.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.
С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В ТЦК заявили, что высказывания Ковалюка о потерях не способствуют обороноспособности. Предполагают, что на его мнение могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.
Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.
Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, могут вернуться на службу, избежав наказания, если получат согласие командира и решение суда. За повторное СЗЧ предусмотрено заключение от 5 до 10 лет.
Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.
СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ и передавал данные о расположении украинских военных объектов. Он наводил российские КАБы на Харьков.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
В марте Силы обороны Украины поразили более 77 тысяч вражеских целей дронами, что на 10% больше, чем в феврале. Главный приоритет – наращивание возможностей беспилотных систем.
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию наземный роботизированный комплекс D-21-12R. Он может выполнять задачи наблюдения, патрулирования и огневой поддержки.
Штурмовые действия российских оккупантов продолжаются, но их результативность падает. В районе Торецка украинские военные закрепляются, россияне не могут отвоевать территории.
В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".
6 апреля на фронте произошло 135 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. Враг нанес 63 авиаудара и задействовал 718 дронов.
В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.
Утром беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области рф, вызвав пожар. Экстренные службы работают на месте, пострадавших нет.
Сергей, герой скандального шоу, который женился на ученице, записал видеообращение с фронта. Он объяснил, что инициатором съемок была жена, и рассказал об увольнении из школы из-за скандала.
Российские войска наращивают давление на всех участках фронта, осуществляя около 200 атак в сутки. Основное направление – Покровское, где рф пытается истощить украинские ресурсы.
По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".
Чаще всего добровольцы выбирают специальности, связанные с БПЛА, вождением и стрелковым делом. Также популярны штабные, артиллерийские, медицинские должности и связь.
Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе ударов боевых самолетов по прифронтовым территориям на востоке. Военные призывают жителей быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги.
В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
В Киеве мошенники, выдававшие себя за агробизнесменов, предстанут перед судом за завладение 29 млн грн банковских средств. Злоумышленники пытались получить еще 60 млн грн по поддельным документам.
Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он привлек трех военнослужащих к строительству собственного дома, чем нанес ущерб на 2,7 млн грн.
Полиция Киевской области опровергла связь между участием офицеров общины в чатах ОСМД и мобилизационными мероприятиями. Инициатива возникла по просьбе жителей для оперативного реагирования на нарушения.
Россияне не прекращают попытки установить понтонные переправы через реку Оскол в Харьковской области. Их цель – перебросить больше сил на западный берег.
Робот Ardal кластера Brave1 спас трех раненых военных, которые месяц находились в окружении. Он преодолел 17 км под обстрелами, а в операции принимали участие более 50 человек.
Правительство распространило действие программы «Контракт 18-24» на Нацгвардию и Госпогранслужбу. Упрощен медосмотр и расширен перечень должностей для украинцев 18-24 лет.